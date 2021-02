Pogrebnici traže poštivanje zakona i smanjenje cijena usluga Gradskih groblja

Udruga pogrebnika Grada Zagreba, koja okuplja 25 zagrebačkih poduzeća, izabrala je novo vodstvo kojem predsjedava Ratko Medenec. Istovremeno pokreću nove inicijative i šalju javni apel Zagrebačkim grobljima, Gradu Zagrebu i stanovnicima metropole te pri tom naglašavaju kako više ne mogu "podnijeti monopolističko ponašanje Zagrebačkih groblja".

U 2020. godini udruga se, naime, suočila s najvećim profesionalnim izazovom do sada. Bila je to, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, godina rekordne smrtnosti, a Zagrebačka groblja u takvim uvjetima su cijene svojih usluga povećali za 40 do 80, pa čak i do 100 posto. Kako pogrebnici nužno moraju surađivati s komunalnim poduzećem koje ima monopol nad uslugama ukopa, našli su se, kažu, u procjep. S jedne strane je iznimno povećan broj sahrana koje organiziraju, a s druge strane ožalošćenoj obitelji moraju objašnjavati znatno povećanje cijena Gradskih groblja.

„Svima je interes potpuno zadovoljstvo korisnika usluge, no imamo niz problema koji nam stoje na putu da ispunimo svoj posao. Znate li da Zagrebačka groblja ne rade vikendom? Ako netko premine u subotu poslijepodne, mi nećemo dobiti termin ukopa do ponedjeljka i mogućnost da krenemo s organizacijom pogreba. Potom, koristeći svoju poziciju brane nam prijevoz vijenaca i prodaju osnovnih urni, što je čista komercijalna djelatnost. To mora biti tržišno uređeno pogotovo zato što ožalošćena obitelj ima sama pravo birati tko će organizirati kompletan posljednji ispraćaj preminule osobe. Poseban je problem povećanje cijena njihovih usluga, bez ikakvih razgovora i dogovora. Napravili su to nasilno, potpuno bez osjećaja za aktualnu situaciju. Pogodio nas je virus, potresi, gospodarska kriza, a Groblja povećaju cijene usluga i po 80 ili 100 posto. Zbog njih je danas prosječan pogreb skuplji oko 2000 kuna, a sahrana u Zagrebu najskuplja u zemlji“, upozorava Zoran Žic, potpredsjednik Upravnog odbora Udruge pogrebnika Grada Zagreba.

U udruzi navode kako žele još jednom pokušati sjesti na razgovor sa Zagrebačkim grobljima prije nego što krenu u pravnu bitku i povedu postupak pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja. Stoga predlažu i konkretne prijedloge za partnersku suradnju u budućnosti. Tu, dakle, spada povećanje kvalitete usluge Groblja: rad vikendom i blagdanom da nema zastoja organizaciji pogreba (nitko ne radi u subotu od 13 sati do ponedjeljka u 8 sati). Time ožalošćena obitelj plaća dodatno dva dana rashladnu komoru; treba uvesti i veći broj rashladnih komora – kad ih nema dovoljno, pokojnik se prevozi na sljedeću slobodnu lokaciju, što se dodatno naplaćuje. Pogrebnici su usto u kontaktu s krajnjim korisnicima usluge i što Zagrebačka groblja odluče, pogrebna poduzeća moraju „braniti“ pred korisnicima usluga. Tako i povećanja cijena, primjerice. A udrugu, tvrde, nitko nije pitao, niti pita, iako mnoge članice

organiziraju dekadama posljednje ispraćaje i imaju bogato iskustvo. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti mora se mora se dosljedno provoditi.

"Trenutno nam Groblja nezakonito brane obavljanje određenih djelatnosti, priječe tržišno natjecanje i poslovanje, a time direktno umanjuju kvalitetu rada za ljude koji su u dubokoj žalosti. Uz malo dobre volje i analizu povećanih cijena, može se doći do značajne

korekcije cijena. Ne želimo više da nas ljudi napadaju da se bogatimo na nečijoj smrti, a istina je da su cijene povećala Zagrebačka groblja", zaključuju iz udruge.