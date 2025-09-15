Poezija to go ponovno u KIC-u: Nastupaju Tuga Tarle, Sonja Manojlović, Andrijana Kos Lajtman, Ivan Herceg...

Ovog tjedna održava se još jedna tribina Poezija to go - druženje s pjesnicima. U srijedu od 18 sati u Kulturno informativnom centru (KIC) nastupit će Nj. E. Drago Štambuk, NJ. E. Tuga Tarle, Sonja Manojlović, Andrijana Kos Lajtman, Ivan Herceg, Tin Fresl i Sonja Zubović, a glazbeni gost je Ivan Škrabe. Voditeljica programa i autorica projekta je Sonja Zubović.

Poezija to go je projekt poticanja čitanja poezije namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Pokrenula ga je književnica i pjesnikinja Sonja Zubović iz ljubavi prema hrvatskom jeziku, pod motom "poezija je laboratorij jezika, a jezik je nukleus nacionalnog identiteta". Projekt je zaživio digitalno na društvenim mrežama 2015. godine, a od tad bilježi izuzetno lijepe rezultate kontinuirane vidljivosti i popularnosti.

Poezija to go kontinuirano od 2015. g. organizira i tribine - druženja s pjesnicima. Tribine podržavaju prisutnost umjetnički vrijedne poezije u suvremenoj recepciji u živom susretu s publikom. Sve tribine se snimaju, trajno su na internetu dostupne široj publici u Hrvatskoj i izvan njezinih granica te u vremenu generacijama koje dolaze.

U okviru dosadašnjih druženja svoju poeziju govorilo je pedesetak uglednih hrvatskih autora: pok. Irena Vrkljan, pok. Robert Roklicer, Andrijana Škunca, Enerika Bijač, Ljerka Car Matutinović, Darija Žilić, Božica Jelušić, Diana Burazer, Lana Derkač, Ružica Cindori, Davor Šalat, Tomica Bajsić, Miroslav Kirin, Evelina Rudan, Ivan Babić, Tomislav Domović, Dražen Katunarić, Kemal Mujičić Artnam, Ivana Šojat, Zvjezdana Jembrih, Branko Čegec, Ana Horvat i mnogi drugi.

Projekt se realizira zahvaljujući potpori Ministarstva kulture i medija.