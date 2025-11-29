Počeo Advent u Zagrebu: Upaljena je prva svijeća na Manduševcu

Advent u Zagrebu službeno je počeo paljenjem prve svijeće kod Manduševca u točno 16.30 sati. Već u 18.30 Ledeni park na Trgu kralja Tomislava otvara se uz baletnu priču "Orašar", dok će se poznate lampice na Zrinjevcu upaliti u 19.45. Večer donosi i plesnjak uz Cubismo na Štrosu te nastup Ljetnog kina na Europskom trgu. Mnogi građani su se okupili na Trgu, a otvaranju prisustvuje i gradonačelnik Tomislav Tomašević te direktorica TZ-a Zagreba Martina Bienenfeld. Nakon blagoslova i uvodne riječi Mons. Zlatka Korina, nastupio je zagrebački folklorni ansambl dr. Ivana Ivančana.

Direktorica Turističke zajednice istaknula je da se zagrebački Advent već godinama svrstava među deset najboljih u Europi, što, kaže, potvrđuje njegovu jedinstvenost i prepoznatljivost: "Uvijek smo među prvih 10, što znači da smo uistinu posebni". Gradonačelnik je poručio kako mu je iznimno zadovoljstvo otvoriti još jedan adventski program te da očekuje odlične rezultate i velik broj posjetitelja. "Nadam se da će ljudi u ovo doba biti manje užurbani i pod pritiskom da ispeku najbolje kolače, da kupe najbolje poklone i da najbolje ukrase svoje domove te da će shvatiti da je najbitnije ono vrijeme koje provedu sa svojom obitelji i svojim najbližima", dodao je i naglasio: "Pozivam sve da u ovo predblagdansko i predbožićno doba vidimo i one usamljene i same u našoj okolini i poklonimo im svoje vrijeme te im tako uveselimo blagdane".

Advent u Zagrebu ove godine donosi niz atraktivnih lokacija, bogatu gastronomiju, koncerte i posebne programe koji će trajati do 7. siječnja. Oleander terasa hotela Esplanade ove se godine pretvara u blagdanski "Orient Express" s devet tematskih zona, signature jelima, koktelima i raznolikim glazbenim večerima. Na Fuliranju na Strossmayerovu trgu posjetitelji mogu kušati nove hit-delicije poput viralne torte Matilda ili inovativnih varijacija bunceka, uz DJ setove i bogatu gastronomsku ponudu. Nakon dvije godine pauze, Advent kod Matoša ponovno je na Štrosu, uz romantičnu scenografiju, koncertne večeri i specijalitetima poput šporkih makarula.

Europski trg nudi 40 dana glazbenog programa u sklopu EU Adventa, a posjetitelji ondje mogu isprobati širok izbor jela. Ledeni park na Tomislavcu otvoren je svakoga dana do 23 sata, a sezonu otvara "Orašar" uz nastupe klizača i gostiju. Na Zrinjevcu se pod lampicama nude domaći proizvodi i rukotvorine, a u Glazbenom paviljonu održavaju se koncerti, plesnjaci i dječje predstave. Na Kvatriću se slavi uz Jinglingz i jedinstvene delicije poput najveće adventske kobasice, dok se na Šokačkom adventu ispred hotela Aristos uživa u slavonskim specijalitetima i tamburaškoj glazbi. Zoološki vrt obilježava 100 godina posebnim programima, radionicama, izložbama i dvodnevnim slavljem svetog Nikole.

Na Sljemenu se održavaju adventske mise, koncerti i blagoslovi, a vrh Medvednice pretvara se u zimsku bajku s planinarskim domovima koji nude tople obroke i napitke. Advent se širi i muzejima, pa građane čekaju posebne izložbe, blagdanski programi i koncerti, uključujući nastupe Zagrebačkih solista u Oktogonu. Veseli božićni tramvaj ZET-a svakodnevno vozi uz veseli program s Djedom Božićnjakom i vilama, a Advent donosi i posebnu regulaciju prometa u centru grada — dio ulica bit će zatvoren za automobile, dok tramvajski promet može biti povremeno obustavljen.