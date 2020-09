Pobuna u Miroševcu: Do okretišta ima šest kilometara, a moramo putovati sat vremena

Ustanak prije zore, umorno teturanje do autobusne stanice oko šest ujutro, nakon čega slijedi sat do sat i pol dugo truskanje u dva različita autobusa. A onda stižu do okretišta Dubrava te odatle nastavljaju kako bi na vrijeme stigli do radnog mjesta ili škole. Da je riječ o putnicima koji dolaze sa Žitnjaka, iz Podsljemena ili možda rubnog dijela Sesveta, ovaj scenarij i ne bi zvučao tako neobično. No, ovako posljednja dva tjedna putuju stanovnici Miroševca, naselja koje je samo šest kilometara udaljeno od autobusnog i tramvajskog terminala.

I tako još tri mjeseca

A razlog je, objašnjavaju, gradnja kanalizacije na Miroševečkoj cesti, kod Grada mladih, zbog koje je izmijenjena trasa autobusne linije 208, jedine koja prolazi kroz Miroševec. Sada potpuno zaobilazi naselje i s terminala Dubrava ide prema Markuševcu i Vidovcu, a raspored se prorijedio pa je umjesto svakih pola sata polazak bio svakih sat vremena. Kako bi doskočio tom problemu, ZET je za Miroševčane uveo izvanrednu liniju 208 A. I to bi bilo dobro da ne postoji “kvaka”, a ona je u tome što ta linija ne vozi sve do Dubrave, već samo između Fabijanićeve kod Grada mladih i okretišta u Markuševcu. Nova regulacija trajat će do završetka radova 16. prosinca, a bude li poteškoća s vremenskim prilikama, i dulje.

– To nam pak znači čekanje i po 20 minuta u Markuševcu da dođe drugi autobus, a u konačnici cijeli put traje i do sat vremena. Jednom prilikom “potrefilo” mi se da sam putovala puna dva sata. Postali smo slijepo crijevo, posve odsječeni od civilizacije – kaže stanovnica Ivka Folnegović, a njezini susjedi dodaju da im je dodatnu muku zadalo to što je izmjena došla bez prethodne obavijesti pa su mnogi prvog jutra zakasnili na posao. Sve to stvorilo je veliku glavobolju svim stanovnicima područja, zbog čega su pokrenuli peticiju kojom traže da izvanredna linija prometuje od Dubrave sve do Fabijanićeve, bez presjedanja. Zasad su prikupili stotinjak potpisa, koje namjeravaju predati Četvrti i Gradskom uredu za promet. Izmjenu je potrebno napraviti što prije, kažu, jer su njome najviše pogođeni srednjoškolci i poduzetnici na području Miroševca.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 06.09.2020., Mirosevecka ulica, Zagreb - Zbog radova na kanalizaciji u Granesini doslo je do izmjene autobusnog prometa, pa sad stanovnicima do Dubrave treba i do sat vremena. Napravili su peticiju kojom traze cesce linije i bolju trasu. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

– Imamo mnogo kafića, trgovina, restorana, a zbog ove situacije radnici jednostavno ne mogu stići na vrijeme do posla ma kako rano krenuli. A naši školarci na nastavu moraju krenuti 45 minuta ranije nego inače, čak i ako im je škola u Dubravi. Neprihvatljivo je da djeca u školu putuju čak pet puta dulje nego inače – objašnjava Petra Landeka, vlasnica kafića u kojem se prikupljaju potpisi. Stanovnici u akciji imaju potpunu podršku Mjesnog odbora, kaže Dijana Bačani, predsjednica njegova vijeća, a ako je potrebno izići ususret, spreman je i čelnik Vijeća gradske četvrti Damir Oniško.

– Rutu su odredili djelatnici ZET-a nakon očevida na kojem sam bio prisutan. No ako je produženje trase ono što stanovnici Miroševca zaista žele, smjesta ću zatražiti da se održi još jedan komisijski očevid. Pokaže li se da je to prihvatljivo, učinit ćemo sve što možemo da se njihovim zahtjevima udovolji – kaže Oniško. No, ne izgleda baš da bi to moglo upaliti, barem ako se pita ZET. Jer, što se njih tiče, trenutačna je situacija sasvim u redu.

Prolaze svakih 15 minuta

Kad iz Miroševca stignu u Markuševec, naime, putnici odatle nemaju na raspolaganju jednu, već tri autobusne linije za Dubravu.

– Izvanredna linija 208 A dolazi u Markuševec kada ondje prolaze linije 205 i 208, a postoji i mogućnost presjedanja na liniju 233 koja vozi od Markuševca prema Mihaljevcu. Linije 205 i 208 kroz Markuševec prolaze svakih 15-ak minuta i nema prometno opravdanog razloga da se linija 208 A iz Fabijanićeve produži do terminala Dubrava jer bi time paralelno prometovala dva autobusa na dijelu od Markuševca do Dubrave – poručuju iz ZET-a pa dodaju da je od ponedjeljka uspostavljen jesenski raspored, što znači da linija 208 iz Dubrave za Dubec i obrnuto sad prometuje svakih pola sata. No, u rasporedu se može zamijetiti da nisu uključene dodatne jutarnje linije koje su prije postojale zbog odlaska putnika na posao i u školu.