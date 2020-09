Grad tek sad traži prijevoznika: Za đake iz pet škola ZET nema svojih autobusa

Da će djeca iz potresom pogođenih škola novu školsku godinu morati provoditi u “podstanarstvu”, odnosno u gostujućim školama koje imaju kapaciteta za dodatan broj učenika, poznato je još od kraja travnja. Koje su to škole, objavljeno je samo nekoliko tjedana kasnije.

Puna četiri mjeseca imali su dakle u gradskom vrhu da riješe sve administrativne i druge zavrzlame oko premještaja učenika u privremene nove školske klupe, no jedna od najvažnijih – kako će uopće doći do škole i natrag – još uvijek stoji u zraku. Barem za učenike Osnovnih škola Bukovac, Miroslava Krleže, Petra Zrinskog i Vugrovec-Kašina , kojima su u Gradskom uredu za obrazovanje još su u travnju obećali da će osigurati poseban prijevoz, te za đake iz OŠ Ksaver Šandor Gjalski, čija je zgrada nedavno krenula u rekontrukciju. Sveukupno, radi se o 1921 djetetu, no izgleda da za njih u ZET–ovu voznom parku nema vozila.

Sve u zadnji čas

Zato su ovaj tjedan, sedam dana prije samog početka nastave, raspisali 11 milijuna kuna vrijedan natječaj za najam autobusa u kojima bi se učenici iz ovih škola svaki dan vozili na nastavu. Ponude se prikupljaju do 11. rujna, odnosno najpovoljnijeg će prijevoznika Grad izabrati nakon prvog dana škole, što znači da će se jedno vrijeme škole za prijevoz morati snalaziti same. No sve će se to do okončanja natječaja raditi, pravdaju se u Uredu za obrazovanje, u koordinaciji s njima, a organizirani prijevoz učenika drugih osnovnih škola, ističe pročelnik tog Ureda Ivica Lovrić, ni u jednom trenutku nije doveden u pitanje.

– Organiziranim prijevozom bit će obuhvaćeno ukupno 6000 učenika osnovnih škola Grada Zagreba – dodaje Lovrić. Ravnateljima škola za čije učenike nema dovoljno kapaciteta u ZET–ovu voznom parku, pak, rečeno je da za prvi tjedan nastave sami traže prijevoznika, a Grad će pokriti troškove.

– Mi sad radimo na tome i dobili smo neke ponude koje smo proslijedili dalje Gradu, a djeca će pošto–poto u ponedjeljak imati riješen prijevoz – objašnjava ravnateljica Osnovne škole Bukovac Mirjana Boras, čijih je 649 učenika “razbacano” po čak četiri različite škole u gradskim četvrtima Maksimir i Peščenica–Žitnjak. Ova situacija zadala joj je pravu glavobolju jer se, kaže, našla u kaosu koji mora riješiti u zadnji tren, ali dodaje da za frustracije trenutačno nema ni vremena ni volje.

– Bilo bi logično da je to sve već riješeno i da smo danas dobili popis prijevoznika i autobusa. No u situaciji sam u kojoj moram reagirati i riješiti problem kako bi svi učenici mogli normalno u školu. Osim toga, bila sam u neprestanoj komunikaciji s Gradom i znam da je ovo kompleksno pitanje za sve nas – kaže ravnateljica Boras. Ništa lakše nije ni ravnatelju OŠ Vugrovec–Kašina Vladimiru Vugeru, čijih se 337 đaka iz “crvene” područne škole u Vugrovcu seli u matičnu i dvije druge područne te OŠ Iver u gradskoj četvrti Sesvete, ali i on obećava da će svi mališani do svojih novih razreda stići bez problema.

Čekaju se upute s vrha

– Zatražili smo nekoliko ponuda i sigurno ćemo to riješiti – kratko je situaciju komentirao Vuger. Oba ravnatelja uvjeravaju nas i da će se pri prijevozu djece strogo paziti da sve bude prema propisanim epidemiološkim mjerama, a kakve će one biti, upitali smo i ZET, ali smo od njih samo neslužbeno doznali da se o tome još uvijek čekaju upute “s vrha”. Zašto se toliko čekalo na rješavanje pitanja prijevoza nije jasno ni samim roditeljima učenika, a još više im smeta to što ih se o tome da problem uopće postoji nije obavijestilo. Jedine informacije koje su oni dobili, naime, one su da škola starta u ponedjeljak te da će se ovaj tjedan održati sastanak sa ZET–om na temu prijevoza.

– Jedina stvar koja je meni kao roditelju rečena jest gdje djeca moraju čekati autobus. Frustrira me što nam se ništa ne govori– kaže Tanja Jelić, mama jednog od učenika Osnovne škole Petar Zrinski, koja je među najteže stradalima u potresu.