Pedalirali su u Vatikan, Međugorje i rodno mjesto Ivana Pavla II. - i ništa od toga im nije bilo teško

Do Marije Bistrice, Vojnića, Krašića, Banja Luke, Međugorja, pa i Boke Kotorske – sve biciklima. Hodočašća na dva kotača s polazištem u Zagrebu već godinama provode članovi Biciklističkog kluba Rama Zagreb, a do sada su na ovaj način po Lijepoj našoj i njenoj okolici prevalili više tisuća kilometara. – U udruzi nas je oko 40 članova, neki se bave cestovnim, neki planinskim biciklizmom, a aktivnosti baziramo na hodočašća biciklima prema vjerskim destinacijama. Već tradicionalno svakog Antunova vozimo na relaciji Zagreb-Vojnić, što je relacija od 100 kilometara, a na Stepinčevo putujemo u Krašić koji je udaljen oko 50 kilometara – kaže nam Darijo Juričević.



Jedno od omiljenih "pedaločašća", kako ih neki zovu, bilo je ono u Boku Kotorsku, rodno mjesto svetog Bogdana Leopolda Mandića i blažene Ozane Kotorske. On i još troje prijatelja zaputilo se u avanturu koja je trajala 10 dana, a u tom razdoblju prevalili su više od 900 kilometara. – Vozili smo u etapama, spavali kod prijatelja ili u župama koje bi nam ustupile smještaj, cijelim putem bili smo zbrinuti i ni u jednom trenutku ništa nam nije nedostajalo. Bilo je ljeto, pa nam je znalo biti vruće, ali uvijek smo se snašli – prisjeća se.

Priča o biciklističkim hodočašća, nastavlja, rodila se spontano, budući da su velika većina članova praktični vjernici. Među prvim vožnjama bila je ona za Mariju Bistricu, a zatim su se povezali s udrugom Kristov stol koja je organizirala biciklijadu prema Banja Luci, posljednjem mjestu u našim prostorima koje je posjetio papa Ivan Pavao II.

– Bilo je to dva dana vožnje, krenuli smo iz Marije Bistrice, pa preko Petrinje i granice do Banja Luke. Nakon toga smo spontano počeli organizirati vožnje za Stepinčevo prema Krašiću, pa su nam se pridružili i prijatelji. I tako se priča nastavila i postala tradicija. Ova hodočašća vežu nas i našu vjeru, duhovno nas uzdiže, postajemo međusobno bliži. Koliko god duga nekad putovanja bila i mislimo da više ne možemo, opet nekako nastavimo i dođemo do cilja umorni ali sretni – kaže Juričević.



I nisu u BK Rami jedini koje vjera potiče na pedaliranje po Hrvatskoj i Europi, pa su tako po "pedaločašćima" poznati postali i članovi Udruge Tim Guvernal iz Sesveta. Njihov predsjednik Matej Paulić organizirao je biciklijade u Kotor, Sarajevo te rodno mjesto pape Ivana Pavla II., poljske Wadowice, a posebno mu je u sjećanju drago hodočašće na dva kotača u Vatikan. – Bilo je to 2015. godine Put je trajao 14 dana, nas četvorica prešli smo 2800 kilometara. Nevjerojatno jedno iskustvo. Kažu ljudi da je to teško, ali nije bilo, nešto nas je guralo. I sada, kad god nešto želim organizirati nešto slično, ljudi se uvijek jave, nije im problema – priznaje Paulić koji je s biciklističkim putovanjima u svetišta počeo kao mladić. Na njima mu se redovito pridružuje i supruga koju je, prepričava, zaprosio nakon jednog od hodočašća.

– Imao sam strah od braka, i nisam znao hoću li ju zaprositi ili prekinuti s njom. Prije bicikliranja u austrijsko svetište Mariazell, kao duhovnu nakanu molio sam da napravim tu odluku. Odmah nakon tog putovanja krenuo sam u kupnju zaručničkog prstena – kaže Paulić koji je sad u sretnom braku šest godina.



Biciklistička hodočašća, napominju naši sugovornici, jedinstveno su iskustvo, no prije kretanja potrebno je dobro poznavati vlastite sposobnosti vožnje i granicu izdržljivosti. – Za opremu se ne treba brinuti, bitno je imati dobar bicikl. Hranu ćete uvijek negdje naći po putu, a i smještaj, ali treba znati procijeniti možete li izdržati taj put. Trebate biti kondicijski spremni i imati jaku volju, i prije svega slušajte tijelo te se nemojte osjećati loše ako procijenite da se ipak morate vratiti na polazište – savjetuje Juričević.



Osim prema vjerskim odredištima, naši sugovornici bicikliraju i rekreativno po Zagrebu i okolici, a premda su to htjeli, kažu nam, na ovogodišnju Večernjakovu biciklijadu neće stići. Ona se, pak, održava ove subote, okupljanje je na Trgu dr. Franje Tuđmana, a u 10 sati kreće se prema cilju na izletištu Vugrinščak u Samoboru. Ondje okupljene čeka cjelodnevna zabava, uključujući osvježenje u bazenima te kvizove znanja i "paint and wine" radionica, a atmosferu će zagrijati Renata Končić Minea, Vojko V, Peconni i Edlib.