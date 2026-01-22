Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Vinko Badrov, druga generacija obiteljskog obrta

Pamtim fotografiranje Zlatne igle i turnira Kutija šibica, ali i pričesti Modrićeva sina

storyeditor/2026-01-17/PXL_160126_144800658.jpg
Foto: Josip Regović/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Ana Vrbanek
22.01.2026.
u 08:00

Posao je 1987. pokrenuo njegov otac Jure, koji i dalje vodi studio u Ilici. I iako im se metode razlikuju, kaže, odlično funkcioniraju, a tradicija se osvježava mladenačkom intuicijom

Fotografija je tiha umjetnost promatranja: jedan okidač prstom dovoljan je da zaustavi vrijeme te ovjekovječi trenutak i emociju. A inspiriran tom umjetničkom moći, nastao je zagrebački Foto studio E, koji se smjestio na adresi Ilica 137. Dva fotomajstora, otac Jure i sin Vinko Badrov, rame uz rame, zajedno grade priču u kojoj se ljubav prema fotografiji prenosi kroz objektiv već 30 godina. Obiteljska je to priča s potpisom dvije generacije koje u fotografiranje unose i dvije perspektive, tradicionalnu i mladenačku. Otac Jure glavni je nositelj posla, a sin Vinko drugi naraštaj u obitelji Badrov koji je ugazio u svijet fotografije. Jure i dalje vodi fotostudio, no plan je da sin s vremenom preuzme njegov razvoj.

Prvi fotostudio obitelji Badrov, govori nam Vinko, njegov je otac otvorio 1987. u Samoboru.

– Ondje je bio pet godina. Potom je 1992. studio otvoren u Ilici, gdje smo i dan-danas – ističe Vinko, objašnjavajući kako je Foto Badrov bila rodbinska firma s 13 studija diljem grada, a onda su se 2000-tih odvojili i krenuli svojim putem, što je, kaže, bio dogovor između familije.

Iako je odrastao okružen fotografijom, ispočetka se, napominje, nije vidio u tom poslu. Kao dijete je tijekom ljeta pomagao ocu u studiju radeći sitne poslove, promatrao i služio klijente, ali nije mislio da će to biti put kojim će jednog dana krenuti.

– Spletom okolnosti u jednom sam trenutku morao uskočiti na dogovoreno fotografiranje. Tada sam prvi put ozbiljnije uzeo fotoaparat u ruke i potom počeo fotografirati manje zahtjevne terene, ne velika događanja poput svadbi, već jednostavnije projekte koji su mi omogućili da postupno steknem tehničko znanje i iskustvo. Na terenima sam shvatio da je to posao kojim se želim baviti – govori Vinko, koji sada ima više od 15 godina iskustva u fotografiji.

Rad s ocem puno ga je naučio, ali smatra da je veliku ulogu na kraju odigrao i njegov interes. Kako se izvan samog posla počeo zanimati za fotografiju, kaže, proučavao je radove drugih fotografa, pratio kakvu opremu koriste, analizirao poze i stilove. Tehnički dio, poput pravilnog slaganja ekspozicije kako bi fotografija bila što kvalitetnija, došao je s vremenom i iskustvom. Dvije generacije imaju i dva različita pogleda na isti kadar, ističe, pa se tradicija osvježila mladenačkom intuicijom.

– Svaki od nas ima svoje metode, ali suradnja funkcionira odlično. Sve se svodi na kompromis i dogovor – kaže Vinko.

U njihov Foto studio E svakodnevno dolaze razni klijenti, ponajviše zbog izrade fotografija za osobne dokumente. Ondje se također snimaju fotografije za vize, printaju ili skeniraju dokumenti, izrađuju fotografije s putovanja i slično. Često se ide i na terenska fotografiranja važnih obiteljskih trenutaka, napominje Vinko, poput krštenja, pričesti, krizmi i svadbi, čime se stvaraju uspomene koje prate klijente kroz različite životne faze. Kroz studio je, kaže, prošao i velik broj poznatih osoba, od glumaca i sportaša do političara i liječnika.

– Među poznatim osobama koje su dolazile na fotografiranje izdvojio bih Anicu Kovač, suprugu bivšeg nogometaša Roberta Kovača, zatim glumicu Kseniju Pajić, kao i njezina kolegu glumca Fabijana Medvešeka – govori Vinko, dodajući kako su mu u sjećanju najviše ostala fotografiranja obrtničke modne revije Zlatna igla te sportskih događanja poput malonogometnog turnira Kutija šibica, ali i pričesti sina Luke Modrića.

U svom radu, napominje, nastoji da svaka fotografija prenese priču i emociju, a upravo je spoj tehničkog znanja i sposobnost pripovijedanja priče kroz objektiv ono što u tom poslu čini pola uspjeha. A je li za fotografiju važnija tehnička vještina ili osjećaj? Ona spaja ono što vidimo s onim što osjećamo, odgovara, pa su obje komponentne ključne za stvaranje kvalitetne fotografije.

– Tehnički dio razvija se kroz upornost, trud, znanje i iskustvo, kroz pokušaje i pogreške učimo kako svaki kadar izvesti savršeno. Osjećaj se, s druge strane, ne može potpuno naučiti poput tehnike, ali s godinama i iskustvom može se znatno usavršiti – objašnjava Vinko.

Premda danas svaki pametni telefon ima kameru, često s naprednim značajkama, smatra kako fotografija ipak ima trajni šarm koji ni jedna tehnologija ne može zamijeniti.

– Digitalno doba je znatno promijenilo navike. Fotografije se danas uglavnom pohranjuju digitalno, rijetko se izrađuju i više nemaju onu fizičku prisutnost kakvu su nekada imale, poput analognih, odnosno fotografija na filmu koje su se morale razvijati. No, smatram da to nije ugrozilo budućnost našeg posla, niti će, jer se suština fotografije nije promijenila. Postaviti osobu pred objektiv, opustiti je, uhvatiti emociju i ispričati priču kroz kadar nešto je što tehnologija, pa ni umjetna inteligencija, ne može zamijeniti – zaključuje Vinko Badrov.
Ključne riječi
Udruženje obrtnika grada Zagreba obrt fotograf Vinko Badrov Jure Badrov Foto studio E fotografija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dizajneri, umjetnici i arhitekti pomogli ure?enju Dje?je bolnice Goljak
U VLASNIŠTVU GRADA ZAGREBA

Umjesto velike obnove, evo što čeka dječju bolnicu Goljak

Bolnica je naručila i Studiju izvodljivosti na bazi koncepta investicije koji predviđa obnovu triju bolničkih objekata, uklanjanje postojećih montažnih i izgradnju nove zgrade bolnice s podzemnom garažom, uređenje okoliša te između ostalog izgradnju kružnog toka i parkirališta. Studija predizvodljivosti pokazat će opravdanost investicije i optimalan način financiranja svih zahvata – poručila je ravnateljica Kern.

Zagreb: Ilegalno odlagalište otpada na kraju Ulice Milana Mladenovića
PROBLEM SE VOZI GODINAMA

Stanovnici Zapruđa: Avenija Dubrovnik nikad nije produžena pa našom ulicom jure kamioni, Grad: Sad mogu samo 30 km/h

Mladenovićeva je dio planiranog projekta produljenja Avenije Dubrovnik prema Sajmišnoj cesti, no kako se taj projekt nikada nije realizirao, ostala je bez stvarne funkcije i nadzora što je, prema riječima stanara, pridonijelo nelegalnom odlaganju otpada, dok se Metikoševa istodobno pretvorila u prometni pravac za kamione, šlepere i dostavna vozila.

Zagreb: Hrvatski školski muzej
'KOJI SU PLANOVI GRADA?'

Zatvoren, raseljen i zaboravljen? Evo što se događa sa Školskim muzejem u Zagrebu

U Hrvatskom školskom muzeju nalazi se više od 90.000 jedinica građe raspoređenih u 12 muzejskih zbirki, no ogromna većina danas je nedostupna javnosti, budući da je objekt muzeja na Trgu Republike Hrvatske 4 teško stradao u potresu  2020. godine te do danas nije ponovno otvoren. Muzej, čiji je osnivač Grad Zagreb, danas djeluje na pet različitih lokacija, uključujući ured u Tkalčićevoj od oko 90 kvadrata koji je zakupljen od države te galerijski prostor u Hebrangovoj od oko 100 m2 u gradskom vlasništvu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!