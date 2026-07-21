Zagreb usporio s izdavanjem građevinskih dozvola, ovo je razlog

Gradonačelnik tvrdi da je Zagreb i dalje među najbržim velikim gradovima, no zbog rekordnog broja zahtjeva privremeno je došlo do usporavanja. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević izjavio je kako je njegova administracija značajno ubrzala izdavanje građevinskih dozvola u odnosu na stanje koje je zatekla po dolasku na vlast, ali je priznao da je posljednjih mjeseci došlo do novog usporavanja zbog velikog priljeva zahtjeva.

– Kad smo došli na vlast, Zagreb je među velikim gradovima imao najdulje čekanje na građevinske dozvole. Puno smo uložili u kapacitete ureda koji ih izdaju i uspjeli smo rok spustiti na manje od 100 dana, odnosno na oko 83 dana od uredno predanog zahtjeva. Time smo bili najbrži među velikim gradovima u Hrvatskoj – rekao je Tomašević. Objasnio je da je situaciju promijenilo donošenje izmjena Generalnog urbanističkog plana (GUP-a). Kako je naveo, investitori koji su zahtjeve za lokacijske dozvole predali prije stupanja na snagu izmjena imaju pravo da se njihov postupak vodi prema starim pravilima.

– Budući da smo pripremili izmjene GUP-a koje donose kvalitetniju gradnju, bolju kvalitetu života i sprječavaju pretjeranu izgrađenost, investitori su prije njihova usvajanja podnijeli velik broj zahtjeva. Dodatni problem bilo je višemjesečno odgađanje donošenja GUP-a zbog tri vraćanja i uskraćivanja suglasnosti resornog ministarstva. Zbog toga sada rješavamo dosad najveći broj zahtjeva, što je privremeno usporilo izdavanje građevinskih dozvola – rekao je. Dodao je kako očekuje da će se, nakon što se riješi nagomilani broj predmeta, rokovi ponovno skratiti te da će Zagreb ponovno biti među najbržim gradovima u Hrvatskoj po izdavanju dozvola. Na konferenciji se govorilo i o gradnji u zaštićenim dijelovima grada. Na pitanje tko nadzire radove u A i B zoni te kome se građani mogu obratiti ako sumnjaju na nepravilnosti koje ugrožavaju kulturnu baštinu ili statiku okolnih zgrada, Tomašević je odgovorio da je za izdavanje konzervatorskih smjernica nadležan Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, dok su za eventualna kršenja propisa nadležne inspekcijske službe. Dodao je da će se organizacija Gradskog zavoda promijeniti krajem kolovoza.