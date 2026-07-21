Tko upravlja Jakuševcem? Grad traži novog izvođača za poslove na odlagalištu

Premda je odlagalište u vlasništvu Grada Zagreba, poslove građenja, održavanja i upravljanja njegovim podsustavima temeljem javnog natječaja obavlja zajednica četiriju privatnih tvrtki, dok Grad odnosno Zagrebački holding ostaju naručitelj i provode nadzor nad izvršenjem ugovora. Tvrtke HIS, Tigra, Eko-Flor Plus i C.I.A.K. upravljaju svim podsustavima u sklopu deponija još od 2018., a novi okvirni sporazum potpisan je prije četiri godine.

Prvi sporazum s njima je sklopila administracija pokojnog Milana Bandića a njegova vrijednost bez PDV-a iznosila je 196 milijuna kuna, odnosno malo manje od 26 milijuna eura. Drugi je bio vrijedan 23,5 milijuna eura te je potpisan u listopadu 2022. godine, a kako je pred istekom, Grad Zagreb je u postupak savjetovanja stavio novi natječaj pod imenom "Građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta otpada Jakuševec" kojim traži upravitelja za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Vrijednost je dvostruko veća u odnosu na prethodni te je sad procijenjena na 50 milijuna eura bez PDV–a. Javiti se mogu sve zainteresirane tvrtke, a u natječajnoj dokumentaciji propisano je što sve ulazi u obuhvat posla.

Premda je osnovna djelatnost odlagališta prihvat otpada iz cijelog grada, točnije oko 192.000 tona godišnje, upravitelji deponija rade i na brojnim sustavima koji se ondje nalaze. Osim što preuzimaju otpad gradski otpad te ga raspoređuju i prekopavaju po tijelu odlagališta, djelatnici privatnih tvrtki upravljaju i kompliciranim sustavima za dreniranje i odvodnju procjednih voda, a brinu se i za sustav otplinjavanja otpada koji čini oko 150 plinskih zdenaca. U sklopu Jakuševca nalazi se i pogon za proizvodnju električne energije iz plina, kojim također upravljaju, a dio postrojenja čini i kompleksni sustav za odvodnju oborinskih voda.

Prvo se počeo širiti smrad, a onda su objavljene i jezive snimke. Ovako je Jakuševec izgledao prije dvije godine

Koliko je vodu važno zbrinuti na odgovarajući način pokazuje činjenica da su upravo zadržavanje vode u tijelu odlagališta te problemi u drenažnom sustavu bili, prema posljednjim nalazima sudskih vještaka, "okidači" odrona iz 2023. koji je izazvao tjelesne ozljede više djelatnika Čistoće te značajnu materijalnu štetu na deponiju. Budući da se na Jakuševec stalno nadodaje novi otpad – otprilike 350.000 kubika godišnje – deponij se smatra i aktivnim gradilištem.

– Odlagalište Jakuševec - Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice. Površina koju će zauzeti odložen otpad, nakon zatvaranja odlagališta tj. nakon iskorištenja svih kapaciteta iznosit će oko 54 ha. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan. Maksimalna dužina projektiranog odlagališta je oko 1.365 metara, dok je maksimalna širina oko 390 metara – napominje se u natječajnoj dokumentaciji.

Sve to samo je dio posla koji se obavljaju na odlagalištu Prudinec–Jakuševec, a budu li na natječaju izabrani novi izvođači, posao će od trenutačnih djelatnika morati preuzeti odmah, bez odlaganja, te ga obavljati 365 dana u godini, 24 sata dnevno. – S obzirom na to da su na lokaciji odlagališta otpada Jakuševec određene i zone opasnosti, da se radovi kontinuirano odvijaju, da rad odlagališta podliježe postupanju po većem broju propisa, angažman Izvođača mora biti kontinuiran i dostupan 365 dana u godini, 24 sata na dan, kako zbog izvođenja radova građenja, održavanja i upravljanja u skladu s ugovorom i zakonom, tako i zbog sigurnosti radnika koji rade na lokaciji odlagališta i zbog sigurnosti lokalnog stanovništva koji živi u neposrednoj blizini.

Što se tiče tvrtki koje trenutačno obavljaju radove, one su već javnosti poznate. Eko-Flor Plus dio je C.I.O.S. grupacije, a danas je najveća domaća privatna tvrtka za sakupljanje komunalnog i neopasnog otpada u državi. Tvrtka HIS bavi se otplinjavanjem, a tvrtka Tigra građevinskim radovima. C.I.A.K. je, pak, dio CIAK grupe koja se bavi gospodarenjem otpada u cijeloj Hrvatskoj te upravlja s četiri centra za gospodarenjem otpada u zemlji.

Zainteresirane tvrtke svoje primjedbe i komentare na novi natječaj mogu poslati do 27. srpnja, a nedugo nakon očekuje se i službeno raspisivanje javne nabave. A vrijeme otkucava: ugovor s aktualnim izvođačima traje do 18. listopada 2026. Je li provođenje ovako velikog postupka javne nabave u manje od tri mjeseca izvedivo, pokazat će vrijeme.