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JEDNA OSOBA POGINULA

Poznat uzrok tragedije u Voltinom. Žar cigarete prenio se na odjeću, sve je planulo

Zagreb: U požaru obiteljske kuće smrtno stradala jedna osoba
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
21.07.2026.
u 14:12
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Istog dana, podsjetimo, došlo je i do požara stana na Borovju u kojem je također smrtno stradala jedna osoba

Jedna osoba smrtno je stradala u požaru kuće koji je u nedjelju oko 21 sat izbio na području Voltinog naselja u Zagrebu. Požar su ugasili vatrogasci, no unatoč njihovoj intervenciji jedna je osoba izgubila život. 

Zagrebačka policija obavila je očevid kojim je utvrdila da je uzrok požara bio žar cigarete. – Obavljenim očevidom uz stručnu pomoć inspektora za inspekcijske poslove Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, utvrđeno je da je požar izbio u dnevnom boravku uslijed prijenosa žara cigarete na zapaljive dijelove odjeće koji su se nalazili u prizemlju kuće na krevetu zatrpanom odjećom – izvijestili su. 

Istog dana, podsjetimo, došlo je i do požara stana na Borovju u kojem je također smrtno stradala jedna osoba. U stanu su se u trenutku izbijanja požara nalazili članovi obitelji, 60-godišnjak, 51-godišnjakinja i maloljetnica. U požaru je smrtno stradao 60-godišnjak, a dok su 51-godišnjakinja i maloljetnica uspjele izaći iz stana. Zbog preventivnih razloga uslijed udisanja dima članicama obitelji je pružena liječnička pomoć u Kliničkoj bolnici Merkur gdje je utvrđeno da su lakše ozlijeđene. Požar su ugasili vatrogasci.

FOTO Tragedija u Zagrebu: U požaru stana na Borovju jedna osoba smrtno stradala
Zagreb: U požaru obiteljske kuće smrtno stradala jedna osoba
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Ključne riječi
Zagreb voltino požar

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