Ovog ljeta hlad potražite u Etnografskom muzeju: Retro outfiti, egzotični komadi i radionice za sve uzraste

"Outfiti" u kakvim su Zagrepčanke 70-ih godina išle na plažu jednima će evocirati uspomene iz djetinjstva, a drugima dati ideju za vlastite odjevne kombinacije koje će pronositi na godišnjim odmorima, a njih, uz pregršt drugih eksponata, možete vidjeti u sklopu pop-up izložbe "Ljetna kolekcija" u zagrebačkom Etnografskom muzeju (EMZ) koja je danas otvorila svoja vrata na Trgu Mažuranića. Ova pop-up izložba kombinira domaće komade, kao što su koluti za plivanje nekadašnje Jugoplastike, s miksom predmeta iz izvan europske kulture kao što su lepeza iz istočne Afrike stare više od dvije stotine godina, razni komadi nakita iz Amazonije i Maroka, ali i pokrivala za glavu koji su stigli čak iz Hong Konga i Madagaskara.

Izložba, koju možete posjetiti sve do 17. kolovoza, dio je bogatog programa koji je ovaj muzej pripremio Zagrepčanima kako bi im olakšao ljetne vrućine u metropoli, istaknula je na otvorenju ravnateljica EMZ-a Zvjezdana Antoš. Sutra će se, pak, tako u 17 sati održati predavanje kustosice EMZ-a Marije Živković o Zori Seljan, brazilskoj spisateljici hrvatskih korijena, a prekosutra je na rasporedu autorsko vodstvo kroz izložbu "Putnici" koja prati putovanja ljudi i predmeta od kolonijalnih vremena pa sve do danas. Ovoga ljeta ćete se moći okušati u raznim radionicama koje je pripremio EMZ od one fotografske, koja je na rasporedu već u subotu, preko izrade pečkog veza i naušnica od prela pa sve do pletenja košarica od rafije.

Zagrepčani će imati priliku zaviriti i u novu Čuvaonicu Etnografskog muzeja u Kačićevoj ulici na kućnom broju 9 gdje ćete moći otkriti vezu pojasa iz Zagore i maske iz Malezije te pogledati eksponate koji ne nalaze svoje mjesto u stalnom postavu, a posjete su zasigurno vrijedni. Ni mališanima neće ostati uskraćeni za dobru zabavu. Ljetni kamp "U muzejskom hladu", namijenjen djeci od sedme do 12 godine, ove godine održat će se u čak tri termina, a ciklus događanja završava 30. kolovoza radionicom "Pričam i slikam" koja je namijenjena obiteljima s djecom.