Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji: Evo gdje s djecom ako ne mogu biti kod kuće

Zbog snažnog nevremena i olujnog vjetra s orkanskim udarima, u petak je obustavljena nastava u Zagrebu i okolici. Iz Grada Zagreba upozorili su da je odluka donesena prvenstveno radi sigurnosti učenika, osobito u prometu. 'Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama', izvijestili su iz Grada. U Zagreb je nastava otkazana u osnovnim i srednjim školama, dok su u Velikoj Gorici tu odluku donijeli samo za osnovne škole.

Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporučuje da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima.

Nastava je otkazana i u Velikoj Gorici. 'Zbog opasnih vremenskih uvjeta uzrokovanih olujnim vjetrom s orkanskim udarima, danas se neće održavati nastava u osnovnim školama na području Velike Gorice, radi zaštite sigurnosti učenika u prometu', objavljeno je na stranicama Velike Gorice.

Obavijest je u jutarnjim satima stigla i iz Zagrebačke županije, da nema nastave u svim školama kojima je osnivač Županija.

'Zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika danas (petak, 27. ožujka) neće se održavati nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za svu djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima, u školama će biti organiziran boravak.'



Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će u 10 sati konferenciju za novinare o informacijama vezanima uz posljedice nevremena, objavili su u petak iz Gradske uprave.