Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Dio A1 zatvoren za sav promet, zimski uvjeti na cestama
Zbog opasnog vremena otkazana nastava u Zagrebu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SNAŽNO NEVRIJEME

Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji: Evo gdje s djecom ako ne mogu biti kod kuće

Foto: Pixsell
1/33
VL
Autor
Večernji.hr
27.03.2026.
u 08:32

Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih

Zbog snažnog nevremena i olujnog vjetra s orkanskim udarima, u petak je obustavljena nastava u Zagrebu i okolici. Iz Grada Zagreba upozorili su da je odluka donesena prvenstveno radi sigurnosti učenika, osobito u prometu. 'Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama', izvijestili su iz Grada. U Zagreb je nastava otkazana u osnovnim i srednjim školama, dok su u Velikoj Gorici tu odluku donijeli samo za osnovne škole. 

Odluka je donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporučuje da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima.

Nastava je otkazana i u Velikoj Gorici. 'Zbog opasnih vremenskih uvjeta uzrokovanih olujnim vjetrom s orkanskim udarima, danas se neće održavati nastava u osnovnim školama na području Velike Gorice, radi zaštite sigurnosti učenika u prometu', objavljeno je na stranicama Velike Gorice.

Obavijest je u jutarnjim satima stigla i iz Zagrebačke županije, da nema nastave u svim školama kojima je osnivač Županija.
'Zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika danas (petak, 27. ožujka) neće se održavati nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za svu djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima, u školama će biti organiziran boravak.' 

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održat će u 10 sati konferenciju za novinare o informacijama vezanima uz posljedice nevremena, objavili su u petak iz Gradske uprave.
FOTO Pogledajte posljedice strašnog olujnog vjetra koji i dalje hara Zagrebom
1/113
Ključne riječi
Zagreb orkanski vjetar nevrijeme

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!