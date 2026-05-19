Možemo i HDZ zaratili u Dubravi: 'Prebacuju trošak na građane i glume demokraciju'

Politički rat u tijeku je u gradskoj četvrti Gornja Dubrava, a razlog je (ne)provođenje gradskog projekta participativnog budžetiranja. Vijećnici iz Možemo htjeli su da se na točku dnevnog reda sjednice vijeća četvrti uvede točka o sudjelovanju građana u odlučivanju o vlastitom kvartu, no većina na čelu s HDZ-om to nije htjela pa su prijedlog odbili. Nakon što smo pisali o tom slučaju te o toj temi razgovarali s predsjednikom vijeća Dariom Marićem, iz četvrti su se oglasili na svojoj službenoj Facebook stranici.

– Grad Zagreb prebacuje financijski teret na građane Dubrave kroz jeftini PR! Povodom nedavnih prozivki i pokušaja dezinformiranja javnosti o razlozima neuvrštavanja projekta takozvanog "participativnog budžetiranja" na dnevni red sjednice Vijeća gradske četvrti (VGČ) Gornja Dubrava, ovim putem želimo iznijeti stvarne činjenice te zaštititi interes naše gradske četvrti, Vijeća i njegovog predsjednika od neutemeljenih političkih napada.

Zalažemo se za transparentnost, ali istina o ovom projektu je jasna: Grad Zagreb za navedeni projekt nije osigurao apsolutno nikakva financijska sredstva. Aktualna gradska vlast namjerava provesti ovaj projekt tako da poseže za ionako skromnim i nedostatnim sredstvima kojima gradske četvrti već raspolažu. Smatramo krajnje neodgovornim uzimati novac predviđen za rješavanje stvarnih, tekućih komunalnih problema naših sugrađana kako bi se financirao projekt koji nema osiguran vlastiti proračun s gradske razine.

Želimo jasno istaknuti da su mjesni odbori prvi i najvažniji glas građana Dubrave. Oni su autentično mjesto za artikuliranje potreba i kreiranje aktivnosti po gradskim četvrtima. Međutim, upravo zbog manjka financijskih sredstava Grada, kao i kroničnog neizvršavanja Plana komunalnih aktivnosti od strane nadležnih gradskih službi i tvrtki, godinama nam se gomilaju kvalitetni projekti koje su Mjesni odbori već predložili u ime građana. Zahvaljujući lošoj realizaciji i skromnom financiranju od strane same gradske uprave, Mjesni odbori nepravedno gube svoju pravu ulogu u odlučivanju.

Ono što se danas u Zagrebu pokušava nametnuti pod krinkom "participativnog budžetiranja" nije ništa drugo nego jeftini PR stranke Možemo i obično mazanje očiju građanima. Prebacivanje provedbe na gradske četvrti, bez da im se za to osigura dodatni novac, nije briga o zajednici. Predsjednik i Vijeće gradske četvrti Gornja Dubrava nastavit će štititi interese stanovnika našeg kvarta i štititi naš proračun od populističkih poteza bez pokrića. Naš prijedlog je jasan, konkretan i jedini ispravan - Pozivamo Grad Zagreb da osigura nova, namjenska sredstva u gradskom proračunu za navedeni projekt i tek tada krene u njegovu realizaciju. Sve ostalo je prelijevanje iz šupljeg u prazno na štetu stanovnika Gornje Dubrave – navode u svom postu.

Sličnog je stava bio i Dario Marić, predsjednik vijeća, kad smo razgovarali s njim. – Građani se već obraćaju tijekom cijele godine mjesnim odborima na svom području i daju prijedloge pa ne razumijem onda potrebu za Participativnim budžetiranjem. Osim toga, imamo ograničena sredstva, zašto nam Grad ne da pristojna sredstva za to budžetiranje – pita Marić.

U Možemo smatraju da su stanovnici Dubrave zakinuti za mogućnost da sudjeluju u radu svog područja. – Čini se da je strah od demokratičnosti i participativnosti u HDZ-u Gornje Dubrave prilično velik. Vjerujemo da je razlog tome jednostavan: kroz ovaj je projekt sudjelovanje u odlučivanju o raspodjeli dijela novca kvartovskog budžeta omogućeno i građanima, a ne ostaje isključivo u rukama predsjednika vijeća i vladajuće većine – istaknuli su, među ostalim.