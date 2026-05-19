'San mi je vidjeti sina u školskoj klupi': Učiteljica iz Zagreba bori se s agresivnim rakom, treba pomoć za liječenje, uključila se i njena bivša škola

Bivša učiteljica Osnovne škole Rapska Mirela Tomić Cabrillo već godinama bori se se s rakom dojke, a kako bi joj pomogli u financiranju skupocjenog liječenja, putem društvenih mreža organizirana je humanitarna akcija u školi. U više grupa na Facebooku prikupljaju se i donacije, a otvorena je i stranica na siteu Go Get Funding. Kako su naveli na društvenim mrežama Mjesnog odbora Sigečica, OŠ Rapska povodom obilježavanja Dana škole 28. svibnja održat će humanitarnu akciju za pomoć u liječenju bivše učiteljice.

– Pozivamo sve građane, roditelje, bivše učenike, obrtnike, poduzetnike i ljude dobra srca da podrže ovu plemenitu akciju donacijom za humanitarnu tombolu. Donirati možete školski i uredski pribor, knjige i društvene igre, sportsku opremu, ručne radove i suvenire, poklon pakete i vaučere, proizvode, usluge i druge prigodne darove. Svaka, pa i najmanja donacija, puno znači i pokazuje snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti. Vjerujemo da zajedno možemo učiniti veliko djelo i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Za donacije i informacije javite se na 097 799 0111. Stoji u objavi.

A donacije se prikupljaju i putem posebne web stranice. – Zovem se Mirela Tomić Cabrillo. Rođena sam 1982. godine i majka sam sedmogodišnjeg dječaka Rubena. Radim kao nastavnica informatike. Živim s rakom dojke već sedam godina. Tijekom protekle dvije godine bolest se proširila na moje kosti, jetru i pluća, a nažalost, u posljednja tri mjeseca proširila se i na moj mozak. Moja najveća želja je provesti što više vremena sa svojim sinom, koji ove godine kreće u prvi razred. Kao nastavnica, sanjam da vidim svoje dijete kako sjedi u klupi u učionici. I da zajedno stvorimo više uspomena.

Put do dijagnoze bio je dug i težak. Nakon što sam izgubila djevojčicu Ritu tijekom poroda 2017. godine, ubrzo sam ponovno zatrudnjela, a promjene su se pojavile na mojim dojkama tijekom te trudnoće. Nažalost, dijagnoza je stigla godinu dana kasnije, 2019. godine, nakon prvih rezultata biopsije. Tijekom 2020. godine podvrgnuta sam kemoterapiji prema AC-P protokolu, mastektomiji lijeve strane dojke i 30 ciklusa radioterapije. U 2021. godini dobila sam drugu dijagnozu - trostruko negativni rak dojke - nakon čega je uslijedila mastektomija desne strane dojke. U ožujku 2024. rak je metastazirao na kosti i jetru, a u kolovozu 2025. na pluća. Nažalost, početkom 2026. bolest se proširila i na mozak.

Trenutačno čekam početak terapije zračenjem cijelog mozga, a nakon toga moja najveća nada je liječenje TDXd-om u Sloveniji. Ova terapija pokazala je značajne rezultate kod agresivnih i metastatskih oblika raka dojke, uključujući slučajeve s metastazama na mozgu, jer je sposobna prijeći krvno-moždanu barijeru. Nažalost, troškove liječenja ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), zbog čega sam odlučila potražiti pomoć putem ove kampanje prikupljanja sredstava.

Hvala vam što ste odvojili vrijeme da pročitate moju priču. Svaka donacija, podijeljena objava ili riječ podrške znači više nego što mogu izraziti. Vaša pomoć mi daje priliku da nastavim borbu i stvorim više uspomena sa svojim sinom. Od srca, hvala svima koji stoje uz mene i dio su moje borbe – stoji na web stranici.