Zagrepčanku zanima koliko život pati zbog stambenog kredita: 'Dođe penzija od 800 eura, a stan je 400'

Povremeno razmišlja o stambenom kreditu, rata bi bila oko 650-700 eura mjesečno na 25 godina. Svjesna je da je to dosta novca mjesečno i da se s time, kako kaže, može se lijepo putovati i provoditi svaki mjesec. Zanima ju stoga kako izgleda društveni život ljudi koji se nose s izdašnim ratama kredita? "Ne bih željela usrećiti djecu samo tako, razmišljam o svom životu da ne budem žrtva", napomenula je.

"Sigurno ljepše nego s rentom stana za istu ako ne i višu cijenu, Zagreb je jako blizu 800-850 eura na mjesec", piše u komentaru koji je sakupio najviše reakcija. U drugom je netko napisao kako je njegova mama uzela kredit za stan i plaćala ratu 1250 kuna, što je bio ogroman novac tada. "Evo, više od 20 godina kasnije, danas skoro pa ista rata, plaća kredit manje od 200 eura mjesečno...Danas je 700 eura mnogo, ali za 15 godina će to biti malo novca", kaže.

Da ljepše spava otkad otplaćuje svoj kredit nego dok je gazdi plaćao najam stana, napomenuo je jedan od korisnika Reddita. "Muž i ja imamo ratu 1000 eura, svatko daje pola i jedino smo 'lošije' živjeli prvu od godinu kupnje stana, nismo išli na putovanja i nismo previše trošili jer je trebalo platiti porez i srediti stan. Ta rata kredita nam je iz mjeseca u mjesec sve manje opterećenje jer novac jako brzo gubi vrijednost ovih dana", dodala je Zagrepčanka.

Pisali su i kako treba uzeti u obzir i budućnost. "Doći će penzija na red, nećeš više bit podstanar. Izazovno je preživljavanje ako ti je penzija 800 a stanarina 400 eura. Vrijedi imat svoj krov nad glavom", piše u jednom od komentara.