Do šampionskog meda iz Županje ili čoko-meda iz Carevdara sad možete jednim klikom, znamo i kako

Ivan Mišković već je nekoliko godina zaredom nacionalni šampion, a med koji je pokupio gotovo sve najprestižnije nagrade u zemlji prodaje na kućnom pragu, sa svog pčelinjaka u Županji. Tomislav i Danijela Jakopović, pak, "bazu" imaju u Carevdaru pokraj Križevaca, a med s oznakom Plavi ceker može se pronaći na njihovu OPG-u te po sajmovima u Zagrebačkoj, Varaždinskoj i Koprivničkoj-Križevačkoj županiji.

Važna je kvaliteta

Do Carevdara iz Zagreba treba oko sat i pol vožnje, a Županja je, ako se odlučite na rutu po autocesti A1, na nešto manje od tri. No zahvaljujući nedavno pokrenutoj internetskoj platformi Beezzify.eu, prvoklasni med i drugi pčelinji proizvodi sad su od stanovnika metropole "udaljeni" samo nekoliko klikova. Na Beezzifyju su dostupne različite kategorije pčelinjih proizvoda; od domaćeg meda raznih vrsta te iz raznih hrvatskih regija, preko mednih mješavina, propolisa i cvjetnog praha, do matične mliječi, dodataka prehrani i poklon paketa. Dostava je maksimalno pojednostavljena; iznosi svega tri eura, a za narudžbe iznad 35 eura u potpunosti je besplatna.

– Naš cilj je da, kad netko pomisli 'želim kupiti domaći med od pouzdanog pčelara', odmah pomisli na Beezzify – istaknuo je osnivač platforme Josip Fiolić. A da su proizvodi koji nude uistinu vrhunske kvalitete, jamči mnoštvo dokumenata koje su pčelari, kažu, morali dostaviti Beezzifyju.

FOTO U Areni Zagreb tisuće ljudi molilo na 'Progledaj srcem', nastupio i Jakov Jozinović

– Tajna mog meda je u 15 godina iskustva, više od 150 pročitanih knjiga, jedno tridesetak znanstvenih radova, nebrojeni sati u pčelinjaku. Za vrhunski proizvod važno je ne ići na količinu, već kvalitetu, jer količinom ne možemo parirati velikim svjetskim proizvođačima. Taj pristup pomogao mi je da budem trostruki šampion ovogodišnjeg međunarodnog Pčelarskog sajma u Gudovcu – kaže nam Mišković, koji iza sebe ima više od 70 zlatnih odličja. U svijet pčelarstva ušao je 2012. godine, kad je kupio prve dvije košnice, a danas ih ima stotinjak. S pčelama, kaže, radi sam, u proizvodnji meda pomažu supruga Marijana i punac, a u pakiranju njegove dvije blizanke, Hana i Dora. Nudi, pak, cvjetni med, od bagrema, kestena i amorfe, a posebno se ponosi onim od medljikovca, za koji je dobio najviše nagrada. Pčelarstvo za njega, kaže, nije posao, već način života.

– To su sati i sati u kojima sam zgrbljen iznad košnice, gdje hranim pčele, brinem za njih. U pokretu sam od ranog jutra do devet navečer, u pčelinjaku provodim svaki dan odmora od svog "običnog" posla. Izuzetno je teško baviti se pčelarstvom i zato to ne bih preporučio nikome tko u to ulazi olako. No, ljubav koju osjećam prema pčelama i njihovom neumornom radu je ogromna, ponosan sam na svaki proizvod. Zato mi je drago da kroz platformu Beezzify mogu raširiti vidljivost svog brenda. Stranica je tek krenula, ali vidi se da ide u dobrom smjeru. Dostava do kupca traje jedan ili dva dana, paket im dolazi na Box Now – kaže Mišković.

Suradnju s platformom pohvaljuje i obitelj Jakopović, koja se pčelarstvom bavi nešto manje od deset godina. Sve je počelo 2017. godine, kad su Danijela i Tomislav Jakopović kao vjenčani poklon dobili dvije košnice. Hobi se ubrzo pretvorio u biznis, a OPG Jakopović danas proizvodi čak pet tona meda.

Nove pokretne stepenice i dalje putuju oko svijeta prema Importanne centru: Proradit će na ljeto, saznali smo i kad stižu u Zagreb

Zaljubljen u posao

– Sve radimo unutar obitelji. Ja sam u proizvodnji, supruga Danijela obavlja prodaju i marketing, tinejdžerice Lorena i Dorotea pomažu u pakiranju. Imamo oznaku Plavi ceker, a nosimo certifikat 'Dokazana kvaliteta - Hrvatska'. Osim standardnog meda, radimo i razne kombinacije pa tako nudimo čoko-medove, med s pistacijom, bananom. Promociju brenda i prodaju obavljamo uglavnom posjećujući sajmove po regiji, a često nam dolaze i vozači iz Zagreba i okolice na putu prema Koprivnici jer smo točno uz glavnu cestu. I da, nije to lak posao. Radim u Vrbovcu kao radni instruktor s osobama s poteškoćama, radni dan nekad mi traje od četiri ujutro do iza 21 sat. Svaki slobodni trenutak provodim s pčelama, ali naprosto sam zaljubljen u taj posao pa mi nije teško. Srećom, ne treba mi mnogo sna da se pošteno odmorim – priča Jakopović. Osim meda, na Beezzify platformi prodaju i medne lizalice, matičnu mliječ, propolis i druge pčelinje proizvode.

– Zasad ide dobro, ako nastavi u dobrom smjeru, možda ćemo malo smanjiti posjete sajmovima i više se posvetiti web prodaji – kaže T. Jakopović. Povodom obilježavanja Svjetskog dana pčela, koji je sutra, pčelari s Beezzifyja kupcima nude popust od 15 posto na sve proizvode uz korištenje koda PCELE15 koji je moguće iskoristiti do 24. svibnja.