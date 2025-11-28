Odluke su pale: Tomašević odabrao četiri nova pročelnika

Gradonačelnik Tomislav Tomašević donio je odluku o izboru četiri nova pročelnika i jedne zamjenice pročelnika, a rješenja o imenovanjima uslijedit će nakon provedene formalne procedure sukladno Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, priopćili su u petak iz Grada Zagreba.

Za novu pročelnicu Gradskog ureda za financije i javnu nabavu izabrana je magistra ekonomskih znanosti Natalija Octenjak. Dosada je obnašala poziciju predsjednice Uprave Kutjeva d.d., direktorice u FINA-i, načelnice sektora u Ministarstvu poljoprivrede te savjetnice ministra financija.

Izabrani pročelnik Gradskog ureda za opću upravu i imovinsko-pravne poslove je diplomirani pravnik Ismar Avdagić, bivši ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo i bivši pomoćnik ministra gospodarstva. Na čelu Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove ostaje Jasna Jezerčić Cvitković, diplomirana inženjerka geodezije. Ona je zadužena za proces integracije Gradskog ureda u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga, za poslove obnove zemljišnih knjiga i katastra te integraciju katastra infrastrukture u sustav Državne geodetske uprave.

Nova pročelnica Stručne službe Gradske skupštine je magistra kazneno-pravnih znanosti Martina Šarić. Radnog iskustva ima u javnoj upravi, privatnim poduzećima te u lokalnoj samoupravi, u Krapinsko-zagorskoj županiji te u Gradu Zaboku.

Na mjesto zamjenice pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje imenovana je Dunja Mazzocco Drvar, diplomirana inženjerka fizike. Mazzocco Drvar bila je ravnateljica uprave za klimatske aktivnosti u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te regionalna programska direktorica zaštite prirode u WWF Adria. Široj javnosti je poznata kao meteorologinja na nacionalnim televizijama.