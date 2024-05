Odlične vijesti za obožavatelje! Zagreb organizira javno gledanje Eurosonga, evo detalja

Grad Zagreb prvi put organizira javno gledanje finala Eurosonga koje će se održati u subotu, 11. svibnja, s početkom od 20:00 sati na Europskom trgu. Hrvatsku će na ovogodišnjem Eurosongu predstavljati Baby Lasagna, mladi glazbenik pravog imena Marko Purišić, s pjesmom Rim Tim Tagi Dim koji je uvjerljivo pobijedio na Dori osvojivši najviše glasova žirija i publike.

Baby Lasagna jedan je od favorita ovog najvećeg svjetskog televizijskog glazbenog natjecanja na kojemu će nastupiti predstavnici 37 zemalja. Ovogodišnje 68. Izdanje Eurosonga održava se u švedskoj Malmö Areni 7., 9. i 11. svibnja, nakon što je na prošlogodišnjem natjecanju pobjedu odnijela njihova predstavnica Loreen. Osim na Europskom trgu, Eurosong će se moći pratiti na više lokacija u Zagrebu.

Da će im Baby Lasagna za 20. rođendan pokloniti pobjedu na Eurosongu u švedskom Malmöu, nadaju se članovi hrvatske udruge obožavatelja te popularne manifestacije s kojima smo razgovrali prije nekoliko dana. Ove godine, naime, Eurofest Hrvatska slavi dva desetljeća postojanja, a trenutačno broje četrdesetak članova, među kojima, kaže predsjednik udruge Tomislav Krizmanić, ima i ljudi iz Poljske, Španjolske i Njemačke.

Članovi su i suosnivači OGAE International, organizacije koja se sastoji od 42 kluba obožavatelja Eurosonga s cijelog kontinenta, pa i šire, a upravo ona priređuje i poznato predeurovizijsko natjecanje na kojoj pjesme boduju zagriženi fanovi. Onaj koga skupina od gotovo 6000 članova smjesti na prvo mjesto najčešće bude i pobjednik Eurosonga, a ovoga puta titula je pripala upravo Marku Purišiću i njegovu hitu "Rim Tim Tagi Dim".

– Najprije se 37 pjesama svede na top deset, a onda se glasa. Nema posebnih kriterija, svatko glasa prema svom ukusu, ali često pogodimo. Ovog puta žestoka se borba vodila između Italije i Hrvatske, koja je ipak osvojila više bodova i to je prvi put da smo pobijedili. Dosad smo najčešće završavali s nula bodova pa ne možemo biti sretniji i ponosniji što smo ponovno u igri – ističe Krizmanić, koji je predsjednik udruge od osnutka, posljednje dvije godine član je i žirija Dore, a poznat je i kao jedan od edukatora u Zoološkom vrtu.

Baby Lasagna, koji slovi za jednog od favorita, dodaje, ima goleme šanse za pobjedu, no tu je i opaka konkurenciju, za koju se govori da je među najjačima dosad. Publika će Hrvatsku, smatra, nagraditi odličnim bodovima, no problem bi mogao stvoriti žiri. Bio je to, dodaje, slučaj i lani, kada je prema glasovima publike vodio Käärijä, ali je zahvaljujući žiriju pobijedila Loreen što je Švedskoj omogućilo domaćinstvo.

A da će iduće godine zemlja domaćin biti upravo Hrvatska priželjkuje te svojim nazivom insinuira i grupa obožavatelja "Baby Lasagna: Winner of Eurovision". Broji više od 5600 članova iz naše zemlje, ali i inozemstva, među kojima je i sam hrvatski predstavnik, a čim je prvi put čuo ritmove "Rim Tim Tagi Dima", osnovao ju je Paco Dedić, koji se, kaže, s pjesmom i poistovjetio.

– Lani u listopadu iz Hrvatske sam se odselio u Beč. Dugo sam to planirao, dvoumio se, ali jednostavno sam morao to učiniti. Jako mi je teško pao odlazak iz rodne zemlje, ali i odvajanje od obitelji i prijatelja, tako da emocionalno razumijem svaku riječ koju je Marko opjevao – kaže Dedić. Magistar turističkog menadžmenta i sam je kantautor, a Baby Lasagna potaknuo ga je, kaže, da od toga ne odustane.

– Konkurencija je ove godine vrlo ozbiljna, ali Baby Lasagna ima dobre šanse. Mi od prvog dana vjerujemo da će dati sve od sebe i odraditi odličan nastup. Svakodnevno pratimo komentare na društvenim mrežama, a fanovi koje ima diljem svijeta oduševljeni su – ističe Dedić.

Uz tematski kviz i karaoke

Praćenje izbora za pjesmu Eurovizije već četvrtu godinu na Velesajmu organizira i zabavni park Amazinga. Ulaz je besplatan, no sjedeća je mjesta potrebno rezervirati, a u cijenu od šest eura uključeno je i piće dobrodošlice. Prijenos će sva tri dana biti projiciran na velikom LCD videozidu, a dok iščekuju proglašenje pobjednika, posjetitelji će svoje znanje o Euroviziji moći provjeriti u petak uz tematski kviz. Oni najhrabriji mogu se i sami popeti na pozornicu te okušati u pjevanju uz karaoke.

Praćenje finala organizira se i u dvorištu Medike u Pierottijevoj 11, gdje ga organizira kolektiv House of Flamingo. Ulaznica stoji pet eura, nabaviti se može online na internetskoj stranici CoreEvent, a nakon proglašenja pobjednika posjetitelje čeka i Eurosong afterparty u Attacku.

A natjecanje u kojemu za pjesmu Eurovizije konkurira čak 37 zemalja uz male, ali i velike ekrane prikovat će nas, podsjetimo, u utorak, četvrtak i subotu.

