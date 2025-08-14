Od zavarivanja do laserskog čišćenja: Programi Obrtničkog učilišta prate potrebe tržišta

Obrtničko učilište odraslim obrtnicima i njihovim zaposlenicima u ovom trenutku nudi 50 verificiranih programa. Učilište izrađuje nove programe, prilagođene upravo njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada (gore), ističe to i Vanja Husein, voditelj Odjela za obrazovanje Obrtničkog učilišta. Današnje tržište rada izazovnije je nego ikad prije. Ubrzan razvoj tehnologije zahtijeva konstantnu prilagodbu, kako za poslodavce tako i za radnike, ali i obrazovne institucije, koje moraju ponuditi nove programe školovanja. U Europskoj uniji prepoznate su ove potrebe tržišta i uveden je koncept cjeloživotnog obrazovanja.

Cilj je omogućiti pojedincu da se stručno razvija, a tržištu rada da dobije kompetentne radnike. Pokazalo se kako je znanja dobivena formalnim obrazovanjem potrebno nadograditi. Obrtničko učilište – ustanova za obrazovanje odraslim obrtnicima i njihovim zaposlenicima u ovom trenutku može ponuditi 50 verificiranih programa. Polaznici njihovih programa većinom su osobe između 28 i 35 godina. Riječ o ljudima koji su zaposleni i žele napraviti iskorak u karijeri. Triput tjedno od 17 do 20 sati imaju predavanja, a subotom praktični dio nastave. Cilj Učilišta je postati vodeća ustanova za obrazovanje odraslih prepoznatljiva po kvaliteti rada i kompetencijama. U suradnji s obrtnicima i u skladu s njihovim potrebama Učilište izrađuje nove programe, prilagođene upravo njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada. Jedan od primjera je i suradnja Učilišta s obrtnicima iz Valpova, koji su imali posebne zahtjeve.

– Pojavila se potreba za edukacijom o laserskom čišćenju predmeta, riječ je o relativno novoj tehnologiji za koju nije postojala edukacija. Naši partneri zatražili su od nas da izradimo kurikulum. Ponudili smo im kompletan program obrazovanja, koji je sada na verifikaciji u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih te se očekuje kako će i on uskoro ući u sustav vaučera. Kada prođu edukaciju, radnici koji rade kod ovih obrtnika omogućit će im ugovaranje poslova za Đuru Đakovića i HEP, koji imaju potrebu za ovim uslugama – objasnio je Vanja Husein, voditelj Odjela za obrazovanje Obrtničkog učilišta.

Kako kaže, u jednoj drugoj situaciji izašli su ususret obrtnicima koji su trebali atestirane zavarivače da bi se mogli prijaviti na natječaje. – Njihovi djelatnici bili su samouki varioci. Međutim, uvjeti natječaja tražili su da oni imaju atest. Obrtnici su se odlučili svoje djelatnike doškolovati kod nas i dobili, na kraju, natječaje. Važno je napomenuti kako se cijena tih edukacija u to vrijeme kretala oko 20 tisuća kuna, a oni su je dobili besplatno zahvaljujući tome što svoje programe pokušavamo financirati putem europskih fondova i nacionalnih natječaja – dodao je Husein.

Sve brže tehnološke i društvene promjene čine znanja, vještine i zanimanja zastarjelima. I zato je važno ulagati u svoju konkurentnost na tržištu. Obrtnici i njihovi zaposlenici mogu za to iskoristiti vaučere namijenjene uključivanju ljudi u cjeloživotno obrazovanje. Vaučeri su besplatna financijska sredstva koja mogu iskoristiti svi oni koji žele povećati svoje kompetencije i biti konkurentniji na tržištu rada. Registracija je jednostavna. Potrebno je prijaviti se putem e-Građana. Nema potrebe za obilaskom šaltera.

– Ako naši korisnici slijede upute koje im mi pošaljemo, cijeli postupak je gotov u pet minuta. Potrebno je dostaviti preslike osobne iskaznice, svjedodžbe iz srednje škole te eventualno liječničko uvjerenje. Ono što mi preferiramo jest da se sastanemo sa svojim korisnicima ili s njima obavimo telefonski razgovor od 15 do 20 minuta. Važno nam je doznati što oni točno žele i objasniti koja znanja točno dobivaju na našim edukacijama. Ako se sve poklopi, pomažemo im oko prijave, a ako ne, predložimo im neku drugu ustanovu koja ima program prilagođeniji njihovim potrebama. Svi koji misle koristiti vaučere moraju znati da moraju završiti programe koje su upisali. Važno je ozbiljno shvatiti ovu priliku jer ako polaznici nisu redoviti na predavanjima i ne polože završni ispit, dužni su vratiti iznos besplatnih sredstava – upozorio je voditelj Odjela.

Kada je riječ o programima koje nude, radi se o profesionalnim edukacijama koje omogućuju nadogradnju postojećih znanja. Ako ste, recimo, završili srednjoškolsko obrazovanje za CNC operatera, ali niste učili programirati CNC stroj u sklopu školskog programa, Učilište vam nudi priliku da se usavršite u svojoj struci. Polaznici koji su prošli naše programe bez problema pronalaze posao u struci i traženi su na tržištu, ističu u Učilištu. – Program koji je dosta tražen je popravljanje autolimarije bez lakiranja PDR tehnikom. Riječ je o sustavu koji štedi novac korisnika jer ne zahtijeva lakiranje vozila u slučajevima, recimo, kada padne tuča. Surađujemo sa stručnjakom koji je tu tehnologiju uveo u Hrvatsku – pohvalio se naš sugovornik.