U čemu je tajna uspjeha zagrebačkih lađara? 'Radna disciplina i poštivanje hijerarhije, a puno toga moraš staviti i sa strane'

Nakon 2 sata i 11 minuta veslanja, prva ekipa zagrebačkih lađara, uz glasne navijačke povike, prešla je ciljnu liniju u Pločama i upisala svoju četvrtu uzastopnu, a ukupno petu pobjedu na Maratonu lađa i štit kneza Domagoja još jednom donijela u metropolu. Neretva je tako ove godine ugostila 28. izdanje ovog natjecanja. Gotovo šest stotina veslača, raspoređenih u posade od deset veslača, bubnjara i kormilara, okušalo se u zahtjevnoj utrci dugoj 22,5 kilometara, od Metkovića do Ploča. S pratećih brodova i s obale navijači su bodrili svoje ekipe, dok su parićari, poput iskusnih kapetana, tražili najbolju putanju kroz valove i riječne struje. Posade su vesla spuštale i podizale u istom ritmu i tako parali površinu vode te davali posljednje atome snage kako bi stigli do cilja.

Teška, dramatična i neočekivana – tim bi riječima ovogodišnju utrku opisao Petar Brljević, predsjednik Udruge lađara Zagreb. – Svaki maraton je specifičan, nijedan se ne može usporediti s prethodnim. Uvjeti su uvijek drukčiji: hoće li vjetar biti jači ili slabiji, hoće li brodice napraviti veći val, kakva će biti konkurencija... Nekad povedeš odmah, a nekad moraš sustizati, kao što je bilo ove godine. No, znali smo svoje kontrolne točke i plan gdje treba pojačati. Imali smo i sreću, i to nije slučajno – objašnjava.

U svemu tome ima i jako puno odricanja, ali prava tajna uspjeha je kontinuirani rad i trud, kaže Brljević. Za ovo 28. izdanje Maratona lađa pripremali su se deset mjeseci: šest mjeseci suhog treninga, u srednjoj školi na Voltinu, i četiri mjeseca na vodi, na Jarunu. – Treniramo tri do četiri puta tjedno, po dva sata, i to je tempo koji donosi uspjeh. Naš prioritet je pobjeda. Puno toga moraš staviti sa strane, pa zbog toga nerijetko pati obitelj i društvo, samo da bismo uvijek bili vrhuncu – ističe.

Ove godine u prvoj je ekipi došlo i do značajnih promjena. Na početku sezone, naime, ostali su bez tri veslača i iskusnog parićara, pa je tu poziciju preuzeo Zagrepčanin koji je karijeru počeo u Udruzi lađara Zagreb, a na Maratonu je ove godine debitirao u prvoj ekipi. – Kada pogledate od 2019., kada smo prvi put nastupili, i 2020., kada smo osvojili prvo zlato, danas su u prvoj lađi samo dva veslača iz te zlatne posade. To pokazuje koliko rotiramo i stalno uvodimo nove ljude – dodaje Brljević.

A kako to izgleda na rijeci? Uvijek postoji jedna osoba koja vodi cijeli tim – alfa i omega, kako kaže Brljević. Sve se dogovori na treninzima, pa na vodi nema rasprava ni kalkulacija, već se sluša vođa. Posebnih zajedničkih rituala prije utrke nemaju, no svaki član ima svoje male navike. – Netko prošeće, netko pojede pizzu, netko se okupa u moru. Kao ekipa imamo pravilo da se tjedan dana prije maratona čuvamo: ne izlažemo se suncu, ne idemo po kafićima i pazimo da ne pokupimo virozu. To je ostalo još iz vremena korone. Na kraju krajeva, deset mjeseci radiš za dva sata utrke – ističe predsjednik zagrebačke Udruge lađara.

Prošle godine lađari iz ekipe "Zagreb 1" treći su put zaredom pobijedili na Maratonu lađa, a pravilo kaže da onaj tko tri godine zaredom osvoji prvo mjesto Štit kneza Domagoja trajno odnosi kući. U povijesti je to, uz Zagrepčane, pošlo za rukom još samo dvjema ekipama. A i ove godine štit je tako ostao u metropoli. – Puno nam znači ta nagrada. Kad smo krenuli, bili smo skupina entuzijasta i prijatelja iz različitih sportova: crossfit, kondicijski treninzi, plivanje... Prve godine smo se jedva skupili, a danas imamo 30 muških i 13 ženskih članova. Štit je simbol svih odricanja, putovanja, treninga i vremena provedenog daleko od obitelji. Kad ga osvojiš, to je pravo zadovoljstvo – ističe Brljević.

Ove je godine iz Zagreba je na Maraton otputovalo čak osam ekipa. Druga muška ekipa osvojila je peto mjesto, što je njihov najbolji rezultat u povijesti Udruge, dok su se zagrebačke veslačice kući vratile kao drugoplasirane. Na te su rezultate iznimno ponosni, ističe predsjednik Udruge, jer upravo oni dokazuju da se rad i trud uvijek isplate. – Važna je i podrška. Ove godine nas je pratilo oko 300 naših ljudi, obitelji, prijatelja, rodbine, i to nam puno znači jer je to jedina prava podrška koju na Neretvi imamo. Sa strane često dolaze i negativni komentari jer svi navijaju za svoje, što je i normalno, no to nas samo dodatno motivira – kaže Brljević.

Inače, svi koji se žele okušati u lađama mogu se pridružiti Udruzi, jer svake godine upisuju nove članove, a potrebno je imati najmanje 15 godina. – Savjet za mlade? Treba samo volje. Bitna je i radna disciplina te poštivanje hijerarhije. Kad radimo, onda radimo, a kad se veselimo, onda se veselimo. Na vodi nema demokracije, postoji protokol koji donosi uspjeh i dok funkcionira, nećemo ga mijenjati – kaže Brljević.

A nakon najuspješnije sezone po nastupima na kupovima, u kojoj je prva ekipa od šest utrka osvojila šest zlatnih medalja, te nakon pete pobjede na Maratonu lađa, posada je trenutačno na zasluženom godišnjem odmoru. Prvi sastanak zakazan je za 1. listopada, a već 15. listopada počinju treninzi i pripreme za lov na zlato na idućem, 29. Maratonu lađa.