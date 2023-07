Od sutra se zatvara jedna od najprometnijih ulica u Sesvetama, evo kako će promet funkcionirati

Zbog izvođenja radova uređenja kolnika, Ulica Ljudevita Posavskog (Sesvete) na dijelu od Kelekove ulice do Industrijske ulice bit će zatvorena za sav promet od subote 15. 7. od 07:00 sati do srijede 26. 7. do 04:00 sata. Za vrijeme radova zbog bolje protočnosti vozila Kelekovom ulicom bit će uspostavljen jednosmjeran promet iz smjera jug u smjeru sjevera.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

· Ljudevita Posavskog – Industrijska – Savska (Jelkovec) – Slavonska avenija i obratno

Kako bi se uz zonu gdje se izvode radovi izbjegla dodatna zagušenja prometa, iz grada predlažu i sljedeće obilazne pravce:

· Ljudevita Posavskog – Zagrebačka – Bjelovarska – Sesvetska – Autocesta čvor Sesvete – čvor Ivanja Reka – Slavonska avenija – Ljudevita Posavskog i obratno

· Ljudevita Posavskog – Zagrebačka – Ulica kneza Branimira – Aleja Javor/Južna – Čulinečka – Slavonska avenija i obratno