Jadranski most zatvara se u subotu, od nedjelje se vozimo dijelom novoga rotora

Prošlo je godinu dana i dva mjeseca od početka radova na najvećem prometnom čvorištu u Zagrebu. Sad kad su zgotovili podvožnjak dug 280 metara, na redu je povezivanje Jadranskog mosta s prometnim površinama novog rotora. Zbog toga će prvo u subotu za sav promet zatvoriti most, a u nedjelju se uspostavlja dodatna privremena regulacija prometa. Jadranski most zatvara se, točnije, u subotu u 23 sata i neće se njime moći voziti preko noći, sve do 6 sati ujutro, a obilazno će se moći Mostom slobode i Slavonskom avenijom.

Regulacija cijeli studeni

Nova regulacija primjenjivat će se cijeli studeni, pri čemu će se, kažu u Gradu Zagrebu, iskoristiti i dijelovi novog rotora za brže i sigurnije prometovanje. Radovi će se provoditi u dvije faze. Prva, u sklopu koje će se uređivati zapadni kolnik Jadranskog mosta, počinje u nedjelju i traje do 10. studenog, a postojeće privremeno semaforizirano čvorište na mostu pomiče se južnije. Bit će tako na raspolaganju istočni i manji dio zapadnog kolnika pa će preraspodijeliti trakove.

– Od sjevera prema istoku, odnosno Novom Zagrebu, zadržava se prometovanje u dva traka, ali s razdvajanjem. Jedan prometni trak na zapadnom kolniku, a drugi na istočnom. Prolaskom semaforizirane točke oba traka nastavljaju prema jugu i susreću se na novom dijelu rotora. Što se tiče ulaska na most od Novog Zagreba prema sjeveru, koji je dosad bio u režimu slobodnog toka, sada će biti reguliran prometnim znakom, trokutom “raskrižje s cestom koja ima prvenstvo prolaza"– objašnjavaju u Gradu.

Foto: Antonio Bronic/PIXSELL

Po promijenjenoj regulaciji oni koji dolaze sa zapada iz smjera čvora Lučko prema Novom Zagrebu vozit će novim dijelom rotora, jednako kao i oni koji dolaze sa sjevera prema Lučkom, odnosno neće više morati skretati na privremenu prometnicu. Dva prometna traka i postojeća regulacija semaforom zadržavaju se za one koji dolaze od Lučkog prema sjeveru, a privremenom prometnicom vozit će se i dalje od Novog Zagreba prema zapadu. Manjih izmjena bit će na raskrižju Jadranske avenije i Ulica Vice Vukova, gdje će se promijeniti smjerovi kretanja na prilaznim rampama.

– Svi prometni tokovi bit će kanalizirani i odvojeni bez kolizija, a zbog korištenja više prometnih površina propusna moć raskrižja bit će povećana – ističu u Gradu.

U drugoj fazi radova, koja će trajati do 1. prosinca, uređivat će se istočni kolnik i dio mosta, a tada se, za one koje dolaze sa sjevera prema Lučkom, oba traka vraćaju na zapadni kolnik i vode paralelno preko semafora i novog dijela rotora. Oni koji pak voze u suprotnom smjeru, moći će po dva prometna traka koja će formirati na novom dijelu rotora te će se semaforom dozvoljavati ulazak na Jadranski most.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ublažavat će nedostatke

– Nova privremena regulacija u prvoj fazi otežava prometovanje vozila od Novog Zagreba prema sjeveru. Budući da je to kretanje u koliziji s vozilima koja se iz smjera Lučkog prema sjeveru kreću programiranjem semaforskog uređaja, maksimalno će se pokušati ublažiti ovaj nedostatak. U drugoj se fazi za ovaj tok formiraju dva prometna traka te će uvjeti prometovanja biti bolji – napominju u Gradu.

Rekonstrukcija je, podsjetimo, vrijedna 331,7 milijuna kuna. Gradu je dodijeljeno bespovratnih 321 milijun kuna, od kojih se 272,8 milijuna sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 48,1 milijun iz državnog proračuna, dok je 11 milijuna iz gradske blagajne. Radovi su počeli lanjskog kolovoza, a tada je prekinut i tramvajski promet. Kružni je tok za automobile zatvoren u prosincu, kada se očekivao prometni kolaps, no regulacija se pokazala boljom od očekivanog pa su šaljivci govorili da nam novi rotor i ne treba jer i tako sve dobro sve funkcionira. Bez zastoja je vozilo i ZET-ovih 19 autobusnih linija, a Zagrepčani se nadaju da će bez gužve proći i s novom regulacijom.