Od bitke za park do liste za izbore: Na popisu volonteri, košarkaši, glumci, epidemiolozi

Bit će četiri glasačka listića. Na jednom će se nalaziti gradonačelnički kandidati, na drugom liste za Skupštinu, a na trećem i četvrtom oni koji žele ući u mjesne odbore i vijeća četvrti. Snage će u nedjelju tako odmjeravati 42 političke stranke, točnije, u 17 gradskih četvrti “natjecat” će se 199 lista, od čega je 180 stranačkih i 19 nestranačkih, a za 218 mjesnih odbora 1346 lista, od čega je nezavisnih tek 125. Kod nekih je riječ o bivšim pripadnicima određenih stranaka koji su zbog nezadovoljstva iz njih izišli i odlučili otići svojim putem, a u nekim naseljima i četvrtima na lokalne izbore idu stanovnici koji su se okupili oko neke inicijative pokrenute kako bi se riješio problem kvarta ili jednostavno jer žele poboljšati život u susjedstvu. Među njima su i članovi inicijative “Ne damo Donju Dubravu”, koja je nastala nakon što su čuli da će se u svima omiljenom parku pokraj objekta tamošnjeg mjesnog odbora uskoro graditi stambena zgrada.

Da to spriječe, organizirali su dva prosvjeda i peticiju, njihov je problem došao i pred zastupnike Gradske skupštine, no situaciju na kraju nisu uspjeli promijeniti. Zato je inicijativa građana “Ne damo Donju Dubravu” odlučila izići na lokalne izbore i promjenu izboriti radom u mjesnoj samoupravi pa su predali nezavisne kandidacijske liste ne samo za svoj, matični Mjesni odbor “30. svibnja 1990.”, nego i za svih osam, koliko ih je u četvrti. A imaju i kandidate za samo Vijeće četvrti.

Organizirali su se i u Sopotu

– Ističemo se po tome što imamo nezavisne liste birača, odnosno da nismo stranka – kaže Toni Bošnjaković, nositelj liste za četvrt. A među nositeljima lista ima i zvučnih imena, poput bivšeg člana Prljavog kazališta Davorina Bogovića i pjevača Drugog načina Branka Požgajca. Potonji namjerava sudjelovati u radu Mjesnog odbora Donja Dubrava, kojemu želi za početak promijeniti ime.

– Bilo bi u redu da se zove prema školi ili vrtiću koji u njemu djeluju, a u našem MO-u to su škola Marije Jurić Zagorke i vrtić Ivane Brlić Mažuranić – objašnjava.

Svoju prvu nestranačku listu ima i Središće. Udruga građana “Glog” Središće u kvartu je aktivna već 13 godina, a na ovim su izborima svoje interese odlučili braniti i u Mjesnom odboru. Kandidacijsku listu grupe birača nosi član Goran Čačić.

– Uspješno smo 2019. spriječili da cesta prođe kroz naš park, ali nezadovoljni smo radom Gradske četvrti i Vijećem MO pa smo pripremili svoju listu konkretnih prijedloga – kaže predsjednik udruge Davor Babić. Među njima je, osim daljnjeg očuvanja parka, i postavljanje spomenika poginulim hrvatskim braniteljima iz kvarta, kružni tok na Bundeku, kao i rješenje jednog od kroničnih problema cijelog Novog Zagreba, nedostatak mjesta za parkiranje. Na nastavku boljitka u svom kvartu žele raditi i susjedi s druge strane Avenije Dubrovnik pa su tako svoju listu za MO predali i članovi Udruge građana Sopot. Njihov šef Mladen Devčić i u proteklom je mandatu sudjelovao u radu MO, i to kao njegov predsjednik. U novom mandatu i oni žele doći u koštac s manjkom parkirališta, ali i zdušno raditi na rekonstrukciji dječjih parkova.

Ekipu nazvanu “Mladi za Brezovicu” u susjednoj je četvrti okupio pak magistar elektrotehnike i informacijske tehnologije Tomislav Cavrić. Tijekom posljednje četiri godine, kaže, djeluju kao udruga u sklopu koje su organizirali razne radionice, pub-kvizove, ljeto mladih u Brezovici... U principu, radili su što su mogli kako bi “digli” društveni život. Formirali su listu za Gradsku četvrt i Mjesni odbor Brezovica, na kojoj su, kaže Cavrić, sve mladi Brezovčani koji imaju od 20 do 27 godina.

A u Maksimiru idu Zajedno

– I sada je naš cilj, uđemo li u Vijeće, raditi na što više sadržaja za mlade i ulagati u infrastrukturu i poboljšanje javnog prijevoza. Primjerice, želimo uvesti novu liniju 152, koja bi vozila do Savskog mosta – kaže Cavrić. No zalagali bi se i za obnovu derutnih igrališta u dvorištu OŠ Brezovica, gradnju i otvaranje Centra za mlade, a pokrenuli bi i pitanje obnove dvorca Brezovica. “Mlade za Brezovicu” ova je ekipa registrirala i kao stranku, a učinila je to i “Maksimirska građanska inicijativa Zajedno”. U prošlom mandatu imali su četiri vijećnika u mjesnim odborima i jednog u Vijeću gradske četvrti, a za ove izbore pripremili su kandidacijske liste u tri mjesna odbora, Kozjak, Mašićeva i Remete, te četvrt.

– Želimo da se u Maksimiru sagradi društveni centar s kulturnim i sportskim sadržajem, a s obzirom na to da su njihovi objekti oštećeni u potresu, neka se izmjeste i maksimirski Dom zdravlja i Kazalište Žar ptica. I konačno, imamo želju da se na Sveticama digne i uredi dvorana za borilačke sportove, bila bi to prva takva u Zagrebu – napominje predsjednik stranke i nositelj liste za gradsku četvrt Ivica Palatinuš.