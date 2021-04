Obnova placa u Vrapču još će pričekati

U kasno proljeće počet će radovi, a kad se završe, bit će to plac o kakvom se moglo samo sanjati, tako su u tamošnjoj Gradskoj četvrti najavljivali uređenje tržnice u Vrapču, koje se čeka već barem deset godina. Obnova će stajati nešto manje od 16 milijuna kuna bez PDV-a, a građevinska je dozvola, pohvalio se Dejan Kljajić, donedavni predsjednik Vijeća četvrti Podsused – Vrapče, pribavljena i sve što je još potrebno jest početi sa samim uređenjem. No na to će se ipak morati pričekati jer, kako ističu u Tržnicama Zagreb, natječaj za izvođača radova još je u pripremi.

– Budući da takvi postupci zahtijevaju određeno vrijeme, zakupcima su ugovori produljeni za šest mjeseci i očekujemo da će se u tom razdoblju završiti postupak javne nabave za izvođača radova – kažu u Holdingovoj podružnici.

A pita li se zakupce na vrapčanskom placu, kažu kako im je drago da su dobili produljenje ugovora, ali ne zato što ne žele da se tržnica na kojoj prodaju svoje proizvode obnovi, nego zato što im je svakodnevno obavljanje tog posla nužno za preživljavanje. Dok budu trajali radovi, naime, oni na sadašnjem placu neće moći raditi, a još nije poznato hoće li se za njih u međuvremenu pronaći privremena alternativna lokacija. A da je tržnici potrebno uređenje, i to već niz godina, dobro je poznato. Tamošnji stanovnici govore kako se onamo, pa ni u park uz plac, ne zalazi u večernjim satima, a tržnica je dotrajala i oronula.