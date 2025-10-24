Objavljena prometna regulacija uoči i na blagdan Svih svetih: Neke blokade počinju već sutra, imamo sve detalje

Uoči blagdana Svih svetih, Grad Zagreb uvodi posebnu organizaciju prometa i javnog prijevoza prema glavnim gradskim grobljima. Privremena regulacija prometa trajat će od 25. listopada do 2. studenoga 2025. godine. U tom razdoblju bit će na snazi dva režima prometa. Jedan režim vrijedit će od 25. do 31. listopada te 2. studenoga, uz manja ograničenja i pojačani javni prijevoz prema grobljima. Svi ostali detalji oko privremenih regulacija prema svim većim gradskim grobljima mogu se pronaći na ovoj poveznici.

25.10 do 2. studenog vrijedit će zabrana prometa Mirogojskom cestom (od Remetske do rotora) i Alejom Hermana Bollea, osim za ZET autobuse, Taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom. Na dan 31. listopada na snazi će biti zabrana prometa u Aleji H. Bollea i Mirogojskoj cesti od rotora na Mirogoju do Remetske ceste za sva motorna vozila osim vozila ZET-a. Taxi vozila prometovat će po posebnoj regulaciji.

Foto: Grad Zagreb

Drugi režim primjenjivat će se na blagdan Svih svetih, 1. studenoga, kada će promet u zonama groblja biti znatno ograničen, a pristup osobnim vozilima onemogućen. U zoni groblja moći će prometovati samo autobusi ZET-a, taxi vozila i vozila s posebnom dozvolom, dok će pristup Miroševcu na taj dan biti dozvoljen isključivo vozilima ZET-a.

Na blagdan Svih svetih u subotu 1. studenog, prijevoz na izvanrednim autobusnim linijama prema gradskim grobljima bit će besplatan. Od 8:00 do 19:00 sati, izvanredne autobusne linije će povezivati glavne gradske točke s grobljima Mirogoj, Miroševac i Markovo Polje. Tramvajske linije prometovat će pojačanim voznim redovima, a prema potrebi će biti uključena i pričuvna vozila. Na taj će se način osigurati brža i sigurnija povezanost svih dijelova grada. Sva će gradska groblja 31. listopada te 1. i 2. studenoga biti otvorena od 6:00 sati do 24:00 sata.

Foto: Grad Zagreb

Kako bi se osobama s invaliditetom i teže pokretnim osobama olakšao dolazak i kretanje na većim gradskim grobljima, uz uobičajena električna vozila i minibus ZET-a, Gradska groblja osigurala su ove godine i tri kombi vozila koja će svakih 15 minuta prometovati predviđenim kružnim trasama na većim gradskim grobljima (Mirogoj, Miroševac i Markovo polje). Tako će na grobljima Markovo polje i Miroševac teže pokretnim građanima za prijevoz biti na raspolaganju po tri vozila (po jedno kombi vozilo i dva električna vozila), a na groblju Mirogoj četiri vozila (jedno kombi vozilo i tri električna vozila). Na relaciji Krematorij-Gaj urni teže pokretnim građanima na raspolaganju je prijevoz minibusom ZET-a. Sve su ove vožnje besplatne. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Gradskih groblja.

Upućujemo stoga apel građanima da tijekom blagdanskih dana što više koriste javni gradski prijevoz, jer će pristup osobnim vozilima biti ograničen. Privremene prometne regulacije obuhvaćaju i izmjene u jednosmjernim ulicama te nova privremena taksi stajališta u zonama oko groblja, te se mole svi sudionici u prometu da poštuju prometnu signalizaciju i upute službenih osoba na terenu.