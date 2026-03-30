NE ŽELE OTPAD

Novozagrebački kvart dobit će reciklažno dvorište, stanari protiv: 'Trebaju nam ambulanta, ljekarna, vrtić. Smjesta otkažite planove!'

Zagreb: Dijeljenje vrećica za komunalni otpad u reciklažnom dvorištu na Jarunu
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
30.03.2026.
u 15:17

Zagreb nema mnogo parcela u svom vlasništvu, bolje bi ih bilo iskoristiti za društvene sadržaje, drže u vijeću gradske četvrti

Kako smo nedavno pisali, Zagreb planira proširenje svoje mreže reciklažnih dvorišta, pa je raspisan natječaj za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju dvorišta u četvrtima Brezovica, Gornja Dubrava, Maksimir, Stenjevec, Trnje, Sesvete, te Trešnjevka jug i sjever. Što se tiče Brezovice, novo reciklažno dvorište planira se u Kupinečkom Kraljevcu, no stanovnici to ne žele pa su prema mjesnom odboru i Gradskoj četvrti zatražili promjenu. 

– Vijeće Gradske četvrti Brezovica naglašava kako su predmetne katastarske čestice  kroz niz godina pripremane i planirane za realizaciju projekata javno-društvene namjene, osobito iz područja: zdravstva (ambulanta, ljekarna, specijalističke djelatnosti), odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi i drugih sadržaja od interesa za lokalnu zajednicu. Vijeće posebno ističe kako na području Kupinečkog Kraljevca postoji izražen nedostatak objekata društvene namjene, dok su predmetne čestice jedne od rijetkih u vlasništvu Grada Zagreba na tom području, te kao takve predstavljaju iznimno vrijedan prostorni resurs – napominje se u zaključku koji je donijelo vijeće na čelu s HDZ-ovim Vladimirom Ivičekom. 

Traže, zato, da se hitno obustave bilo kakve radnje oko gradnje reciklažnog dvorišta u naselju te predlaže, kao alternativu, da Grad kupi neku od postojećih parcela u privatnom vlasništvu. – Predlaže se da se prije donošenja konačne odluke o lokaciji reciklažnog dvorišta u potpunosti iskoristi mogućnost pribavljanja zemljišta putem javnog poziva za iskaz interesa, kojim Grad Zagreb prikuplja ponude privatnih vlasnika zemljišta za potrebe izgradnje reciklažnih dvorišta. Smatra se opravdanim da se najprije utvrdi broj i kvaliteta potencijalnih privatnih lokacija, a tek potom razmatra korištenje ograničenog fonda zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba – napominju u vijeću. 

Grad je, podsjetimo, nedavno raspisao javni poziv kojim nudi otkup zemljišta za izgradnju reciklažnih dvorišta. Traže se parcele na području Gornjeg i Donjeg Grada, Donje Dubrave, Podsljemena, Črnomerca, Trnja i Brezovice. 

