Imate praznu parcelu u Zagrebu? Prodajte je Gradu da na njoj izgradi reciklažno dvorište, evo kako

Imate praznu parcelu na području Gornjeg i Donjeg Grada, Donje Dubrave, Podsljemena, Črnomerca, Trnja, Brezovice i Trnja te razmišljate o prodaji? Grad Zagreb mogao bi biti zainteresiran da ju od vas otkupi, a na njenu mjestu izgradio bi reciklažno dvorište. Na Radićevu trgu planiraju proširiti svoje usluge prikupljanja reciklabilnog otpada, a budući da u navedenim gradskim četvrtima nemaju vlastitih parcela koje udovoljavaju uvjetima, raspisat će javni poziv na koji će se moći javiti vlasnici od kojih će ih otkupiti.

– Predlaže se raspisivanje javnog poziva kojim bi Grad Zagreb putem iskaza interesa pravnih i fizičkih osoba, vlasnika građevinskog zemljišta u navedenim gradskim četvrtima, pokušao steći odgovarajuće građevinsko zemljište za potrebe uređenja i izgradnje reciklažnih dvorišta i/ili komunalnih (operativnih) baza – stoji u obrazloženju dokumenta objavljenog u Aktima gradonačelnika.

Javni poziv se tek treba raspisati, a da kapacitete reciklažnih dvorišta planiraju proširiti, u Gradu su najavili i ranije. Upravo na tom tragu, jučer je raspisan i natječaj za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta u četvrtima Brezovica, Gornja Dubrava, Maksimir, Stenjevec, Trnje, Sesvete, te Trešnjevka jug i sjever. Izrada dokumenata trebala bi trajati tri mjeseca. Za svaku od osam lokacija postoji zaseban projektni zadatak, pa je tako u njih sedam riječ o novim dvorištima, dok se jedno, ono u Sesvetama, gradi na mjestu postojećeg. Riječ je, inače, o gradnji na vlastitim parcelama.

Novo reciklažno dvorište na Trnju trebalo bi osvanuti u Koturaškoj ulici, na trenutačno napuštenim gradskim parcelama neposredno uz Miramarski podvožnjak. U Trešnjevki-jug, izgradit će se u Ulici Marice Barić, na parceli odmah uz postojeće mobilno reciklažno dvorište.

Na području Trešnjevke sjever nalazit će se u Zagorskoj, na istom zemljištu gdje se također već nalazi reciklažno dvorište, ali na njegovu sjeverozapadnom dijelu. Što se tiče Brezovice, dvorište bi se trebalo smjestiti u Kupinečkom Kraljevcu, a ono Gornjoj Dubravi gradit će se u Ulici Klin, u jednoj od parcela u neposrednoj blizini postojećeg mobilnog reciklažnog dvorišta. – Konačna lokacija bit će određena nakon provedene analize i utvrđivanja najpovoljnije čestice, s obzirom na imovinsko-pravne, prostorne i tehničke uvjete – napominju u Gradu. U Jelkovcu će se novo reciklažno dvorište izgraditi umjesto postojećeg, a što se tiče četvrti Stenjevec, plan je smjestiti ga na dio parcele u vlasništvu Holdinga u Šoljanovoj, uz Kaufland Jankomir. Zemljište, u vlasništvu Holdinga, trenutačno služi kao parkiralište. Sva će reciklažna dvorišta biti površine između 1500 i 2000 kvadrata, a imat će sve što je jednom postrojenju potrebno, uključujući vagu, uredske kontejnere i parkirališna mjesta.