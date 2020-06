Novi duet: Miro Ungar i Hrle snimaju pjesmu o Zagrebu

Zagrebački reper Zlatan Hrle i legenda metropole Miro Ungar snimaju pjesmu posvećenu rodnom gradu.

Čudna kombinacija? Ne ako se sjetite hita “Zagreb, Amerika u malom” koji je Hrle kao dio dueta Soma Dollara snimio s drugim simbolom metropole, Stjepanom Jimmyjem Stanićem. Kako nam objašnjava u studiju Peggija Martinjaka u Šestinama, želi snimiti trilogiju o Zagrebu, i to tako da pjesme predstavljaju grad i promjene koje se događaju svako desetljeće i pol.

– Malo spominjem potres, ali naglasak je na drugim, lijepim promjenama – tajnovit je Hrle u vezi s tekstom pjesme “Zagreb II”. Ovo, pak, nije prva suradnja dvaju pjevača koji se bave potpuno različitim smjerovima glazbe; prije godinu dana Ungar je u showu posvećenom Zagrebu u cabaret clubu Kontesa koristio Hrletov najveći hit.

– To je bila jedna od najefektnijih točaka. Pa kad me Hrle sad zvao, zagolicala me ideja. On je sjajan kompozitor i tekstopisac pa vjerujem da će pjesma biti odlična – ističe čovjek koji je rodnom gradu posvetio dobar dio svog opusa te je kao stari purger, kako se opisuje, s veseljem ušao u projekt. U završnom dijelu trilogije, odnosno za 15 godina, Hrle se vidi u duetu s Ninom Badrić.

– Vjerujem da bi pristala – govori reper, na što Ungar simpatično dodaje kako bi taj duet volio doživjeti.