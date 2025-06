Novi ciklus radionica u Etnografskom muzeju: Na programu niz bezbrižnih aktivnosti za najmlađe

U Etnografskom muzeju održava se izložba "Putnici", a u subotu u 11 sati održat će se i poetski recital pod nazivom "Muzej za dušu, poezija u muzeju". Pjesnikinje i pjesnici, najavljuju u muzeju, tom će prilikom recitirati poeziju svojih kolega iz Palestine, Brazila, Konga, Etiopije i drugih zemalja iz kojih su izloženi predmeti u izložbi. "Pridružite nam se na novom poetskom recitalu u izložbi "Putnici" uz Sanju Baković, LIdiju Deduš, Dinka Krehu i članove Centra za kazalište potlačenih POKAZ, stihove Dinka Telećana i stranih autora", stoji u pozivu.

Osim recitala, u muzeju se održava i ciklus radionica "U muzejskom hladu I: Pozdrav ljetu". Trajat će od 1. do 4. srpnja, odnosno od utorka do petka, i to od 11 do 13 sati. "U prvom ovogodišnjem ljetnom kampu pozdravit ćemo ljeto i uživati u bezbrižnim i zabavnim aktivnostima. Inspiraciju ćemo potražiti u pop-up izložbi Ljetna kolekcija Etnografskog muzeja koja nas uvodi u šaroliki svijet ljetnih predmeta iz muzejskih zbirki. U četiri dana svoju ćemo kreativnost i radost ljeta izraziti oslikavanjem lepeza i platnenih torbi, osmišljavanjem igara za plažu te izradom nakita od perlica. Radionice potiču maštu, igru i stvaranje rukama, a najvažnije je opušteno druženje.

Radionice su namijenjene djeci u dobi od 7 do 12 godina. Cijena ulaznice iznosi 25 eura (uključuje ulaznicu u muzej, vodstva, sav potreban materijal za radionice i osvježenje u pauzama). Prijave su obavezne na: edukacija@emz.hr", poručuju iz muzeja.