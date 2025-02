Nova izložba u Galeriji Kara: Radove predstavlja umjetnica Ana Domljan

Samostalna izložba Ane Domljan "I long for a place I don't know", koja vodi posjetitelje na putovanje kroz emocionalne prostore sjećanja i mašte, otvara se u utorak, 18. veljače u zagrebačkoj Galeriji Karas. Po riječima Ive Jurić, u radu "I long for a place I don’t know" Ana Domljan, korištenjem predmeta, zvuka, videa i cijanotipije, umjetnica evocira fragmente prostora i vremena, gradeći atmosferu nostalgije i čežnje za mjestom koje nikada nije postojalo, ali se kroz sjećanja i osjećaje čini stvarnim.

"Svaki artefakt postaje nositelj nostalgije, simbolizirajući pokušaj bilježenja neuhvatljivog – mjesta koje postoji između stvarnog i imaginarnog, prošlosti i sadašnjosti", ustvrdila je u predgovoru.

Kako je napomenula, zvukovi i slike koje prate izložene predmete služe kao most između svijesti gledatelja i njihovih vlastitih emotivnih prostora, dok kroz zvučne pejzaže poput šuma ili valova, rad budi osjećaje nostalgije, samoće i mira – osjećaja koji nastaju u intimnim prostorima mašte, gdje se prostor ispunjava vlastitim značenjima.

"Kroz istraživanje granica između stvarnog i imaginarnog te fokusiranje na osobni osjećaj nostalgije i čežnje za nečim što je oduvijek bilo, ali nikada nije postojalo, taj je rad istovremeno introspektivan dijalog i univerzalan komentar o ljudskoj težnji za utjehom u neuhvatljivim prostorima sjećanja i imaginacije", dodala je.

Ana Domljan (1997.) završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu gdje je stekla titulu fotografskog dizajnera. Po završetku srednje škole svoje obrazovanje nastavlja na Akademiji likovne umjetnosti u Zagrebu, smjer Animirani film i novi mediji. Izlagala je na više grupnih izložbi u Hrvatskoj. U svojem radu teži jednostavnosti koju komunicira kroz različite medije a najviše ju istražuje kroz video. Magistrirala je 2021. godine s diplomskim radom ‘Bez simbolike’ pod mentorstvom Ane Hušman. Njezina izložba u Galeriji Karas ostaje otvorena do 7. ožujka.