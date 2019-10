Noćni cener trči 3000 ljudi, centar bez prometa

Rekordnih će 3000 trkača u nedjelju sudjelovati na Zagrebačkom noćnom ceneru, čija će 10 kilometara duga ruta i ove godine prolaziti centrom grada. Start je u 19 sati na Zrinjevcu, gdje će osmo izdanje utrke koju organizira Društvo športske rekreacije “Aktivan život” i završiti. Za njezina trajanja, pak, automobili i tramvaji neće moći prometovati centrom. Točnije, od 18 do 20.30 sati za promet će biti zatvoreni zapadni i istočni kolnik Trga Nikole Šubića Zrinskog te dionice Berislavićeve ulice od Gajeve i Đorđićeve od Petrinjske.

Između 18.40 i 20.30 sati neće biti prometa u Praškoj, na sjevernome kolniku Zrinjevca, u Amruševoj i Jurišićevoj, na Jelačić placu, u Ilici i Prilazu Gjure Deželića, na sjevernome kolniku Trga Republike Hrvatske te u Masarykovoj i Teslinoj. Tramvaji od Glavnog kolodvora do Jelačićeva trga neće voziti od 18 do 20.30 sati, a od 18.30 do 20.30 ni oni koji idu od Trga hrvatskih velikana do Jelačić placa, Ilicom do Republike Austrije te Vodnikovom do Ilice.