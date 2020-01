Nije čudno što skijaša nema kad se na Sljeme morate voziti dva sata

Doći do vrha Medvednice prava je avantura. Treba paziti na svaki zavoj jer krivo vas skretanje može, umjesto na Sljeme, dovesti do granice sa Slovenijom. Ako ste loše sreće, poput nas, na putu koji vodi uskim cestama i selima načičkanim kućicama naći će vam se i traktor iza kojeg se ne može voziti više od 30 kilometara na sat. Nakon nekih sat i pol, pak, konačno smo stigli. Ali ne na vrh Medvednice, već na Sljemensku cestu, što znači da je pred nama bilo još barem 30 minuta uspona.

Dvije od pet staza

Tako je, preko Stubičkih Toplica i Pile, izgledalo naše dvosatno putovanje na Sljeme jer je jedina cesta iz Zagreba, ona preko Blizneca, od ponedjeljka zatvorena. I to svaki radni dan od 9 do 16 sati, a tako će zbog gradnje žičare biti sve do 13. ožujka. Od subote službeno traje i skijaška sezona, što znači da svi koji žele isprobati Crveni spust i druge staze moraju doći avanturističkom rutom koja vodi preko Sesveta, Stubaka i Pile.

– Postoji i bliži put koji ljudi ne znaju ako dolaze rjeđe. Dođu u Gornju Bistru i onda se mogu popeti do potoka Bistra. Malo dalje veliko je parkiralište za aute, a odatle laganim hodom s pancericama izbiju točno na skijalište – objašnjava voditelj skijališta Igor Žiljak. Između 9 i 16 sati, dodaje, na skijalište se može i autom iz Blizneca, ali samo dvaput dnevno, u 11.30 i u 13.30 sati, jer se tada cesta privremeno otvara za autobus koji dolazi iz Mihaljevca.

– Pustit će se i svaki auto koji ide iza autobusa pa je to također opcija za one koji se žele zabaviti nekoliko sati. Vikendom je, pak, sve normalno otvoreno – ističe Žiljak.

Ta se opcija, međutim, mnogima ne sviđa jer je, kažu, gubitak vremena.

– Ne znam zašto bih morao čekati do pola 12 da bi se propustilo nekoliko auta. Put preko Stubice, pak, ne isplati se nikome, osim onima u Zagorju. Počela je skijaška sezona, a ovako nitko neće htjeti doći na Sljeme – govori Zoran Mickovski, kojega smo zatekli na skijalištu, a ono je doista bilo poprilično prazno. Tek pokoji entuzijast spustio se niz Crveni spust, a na Činovničkoj livadi vježbali su klinci iz škole skijanja. Kućica s fritulama, hot dogovima, sokovima i kavom bila je bez posla, a trosjedežnica i sidro vrtjeli su se s tek nekoliko putnika. Osim zatvorene ceste, razlog bi, mišljenja je snowboarder Hrvoje Kardum, moglo biti i to što skijalište još nije “u punom pogonu”, budući da su otvorene samo dvije od pet staza.

– Inače se isplati doći, ali možda bi zato što ovih dana nema puno toga za raditi mogli naplaćivati manje – kaže Kardum. Šef skijališta, međutim, ističe kako će već idući tjedan sve biti tip-top.

– Nadamo se minusima za vikend pa ćemo završiti ostatak skijališta, a otvorit ćemo i noćno skijanje, standardno utorkom i četvrtkom od 19 do 22 sata. U ponedjeljak smo otvorili i sanjkalište na Cmroku – kaže Žiljak. Što je skijalište prazno pravda time da je sezona tek počela, a manje je ljudi i jer su školski praznici ranije završili. Tu je još i neobična južina koja traje od prosinca...

– Inače u sezoni koja traje 100 dana primimo oko 30.000 skijaša, no ove je godine sve malo kasnilo – naglašava Žiljak i dodaje kako je prvi vikend na skijalištu, koji je privukao mnogo ljudi, prošao uspješno, iako su imali i nekoliko tehničkih poteškoća. Vučnica na Činovničkoj livadi, naime, u subotu se pokvarila, a nije se mogla koristiti ni skijaška kartica zbog problema s POS uređajima.

– I zaista se ispričavamo, to su bile greške koje nisu imale veze s održavanjem i riješili smo ih u najkraćem roku – ističe Žiljak, napominjući i to da je sva oprema na skijalištu stara barem 30 godina te joj je prijeko potrebna renovacija.

Karte 70 i 100 kuna

Skijaška se karta može kupiti kao dnevna za 100 kuna vikendom i 70 kuna radnim danom, a postoje i poludnevne, višednevne ili sezonske u obliku “ski pass” kartice. Ulaznica uključuje neograničeno korištenje svih staza i sjedežnica, a iako samo skijalište ne iznajmljuje skije, u šatoru pokraj Vidikovca nudi ih Gordan Premar za 120 kuna dnevno u kompletu s pancericama

