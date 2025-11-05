Neandertalska 'Lubanja C' od sutra u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju

Najcjelovitiji primjerak neandertalske lubanje, "Lubanja C" iz fundusa Muzeja neandertalaca u Krapini, bit će predstavljen javnosti na otvorenju izložbe u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju (HPM) u četvrtak, najavljeno je u srijedu na konferenciji za medije u Muzeju. Radi se o jednom od najcjelovitijih fosilnih ostataka i simbola ne samo hrvatske, već i svjetske paleoantropološke baštine, starom oko 130 tisuća godina. Lubanja C, poznata i pod nazivom Krapina 3, lice je krapinskog neandertalca, i u doslovnom i prenesenom smislu. Zbog svoje očuvanosti, svjedoči kako o izgledu lica neandertalaca, tako i o veličini i obliku njihova mozga. Također, na čeonoj kosti pronađeni su i urezi koji svjedoče o simboličkoj sferi života neandertalaca.

Lubanja pripada Zbirci krapinskog diluvija, najvećoj zbirci neandertalaca pronađenih na jednom nalazištu i nezaobilaznoj referenci u svjetskoj paleoantropologiji i znanosti o evoluciji čovjeka. Procjenjuje se da su pronađeni ostaci nekoliko desetaka osoba različitih dobi i spolova, a nalazi se čuvaju u HPM-u.

Ideja za izložbu, punog naziva "Lubanja C - svjetska paleoantropološka baština", došla je od toga da se Lubanja C samostalno izloži prvi put te da ju se predstavi "ne samo kao izuzetan znanstveno muzejski predmet, već i kulturno dobro", poručila je koordinatorica izložbe, ravnateljica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja Tatjana Vlahović.

Originalni fosil čini središnji dio izložbe - jedini je muzejski izložak u prostoriji i u posebno izrađenoj muzeološkoj zaštitnoj vitrini koja osigurava kontrolirane mikroklimatske i svjetlosne uvjete, dok je u igri svjetla potpuno lišen sjena, pojasnila je muzejska savjetnica i koordinatorica izložbe Iva Mihoci.

Jedan od autora izložbe, muzejski savjetnik i voditelj Geološko-paleontološkog odjela Hrvatskog prirodoslovnog muzeja Dražen Japundžić, objasnio je da su iskapanja na Hušnjakovu brdu, koje je inicirao Dragutin Gorjanović Kramberger, počela 1899. i iskapalo se u pet navrata do 1905. Mnogi su, kazao je, tada sumnjali u to da se radi o drevnoj populaciji, a njihovu starost Kramberger je ispitao tada novom tehnologijom datiranja fluorom.

Drugi autor, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju na Institutu za antropologiju Ivor Janković rekao je da je nalazište otkriveno slučajno, na sličan način kao i nalazište u dolini Neandertal, nakon što su, prilikom iskapanja pijeska krajem 19. stoljeća, nađene različite neobične kosti.

Na konferenciji za medije prikazan je i dokumentarni film u kojemu stručnjaci komentiraju i interpretiraju te prezentiranju značajnost Lubanje C u širem kontekstu neandertalske kulture. Autor dokumentarca je tvrtka 4film na čelu s Antoniom Jukom. Izložba može biti podjednako zanimljiva i široj javnosti i stručnjacima. Posjetiteljima će na raspolaganju biti edukativni interaktivni materijali, katalog izložbe te stručna vodstva.

Organizirani su i radionice za djecu i mlade, kao i diskurzivni programi namijenjeni javnosti i znanstvenoj zajednici. Radionice su namijenjene starijima od osam godina, a polaznici će moći naučiti ponešto o razvoju čovjeka i životu krapinskih neandertalaca, izrađivati umjetnine na radionici Paleoart te sudjelovati u radionici paleontološkog iskapanja.

U popratnom programu za javnost i znanstvenu zajednicu sudjelovat će muzejski djelatnici i vanjski suradnici iz područja antropologije, paleoantropologije i muzeologije. Predavanje će, među ostalima, održati i Ivor Janković te vodeći svjetski paleoantropolog emeritus Fred H. Smith.

Radionice i predavanja pokazuju da Muzej, koji je osnovao grad Zagreb, ne misli samo na svoj znanstveni rad i čuvanje baštine, već i na to da se znanje podijeli s posjetiteljima, što je temelj kulturne politike Grada Zagreba, poručila je pročelnica Gradskog ureda za kulturu i društvo Emina Višnić. Istaknula je da je HPM, koji je ponovno otvoren nakon cjelovite obnove u listopadu prošle godine, dobio međunarodnu nagradu Živa Award 2025 za Najbolji slavenski muzej, čestitavši ravnateljici. Izložba će biti otvorena do 14. prosinca.