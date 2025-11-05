FOTO Pijan vozač u Zagrebu izazvao kaos: Naletio na ugostiteljski objekt, oštetio auto, stalak za bicikle...

U ponedjeljak navečer, oko 23.55 sati, 27-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,49 g/kg izazvao je prometnu nesreću na Trešnjevki. Vozio je automobil zagrebačkih registarskih oznaka Zagorskom ulicom u smjeru sjeveroistoka, a u zanošenju je prešao udesno i udario u više objekata i vozila. Oštetio je pritom metalnu ogradu, limene ploče, drvene stupove, metalni kontejner, ugostiteljski stol, stalak za bicikle, ali i parkirani automobil krapinskih registarskih oznaka, javljaju iz zagrebačke policije.
Vozač je uhićen i priveden sudu, gdje je proglašen krivim. Dobio je novčanu kaznu od 2060 eura i šest mjeseci zabrane upravljanja vozilima B kategorije.
