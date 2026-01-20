Naši Portali
U ZAPREŠIĆU

Nakon potresa bila ruševina: Milijuni uloženi, ministri na otvaranju!

Zapresić: Svečano otvorenju obnovljene zgrade javne namjene
Robert Anic/PIXSELL
VL
Autor
Davor Marković/Hina
20.01.2026.
u 15:05

Novoobnovljena zgrada javne namjene u kojoj je ponovno s radom u siječnju započela Stalna služba Općinskog suda u Novom Zagrebu, nakon protupotresne konstrukcijske obnove vrijedne pet milijuna eura, otvorena je u utorak u Zaprešiću u nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministara. Zgrada je obnovljena nakon velikih oštećenja nastalih poslije potresa 29. prosinca 2020. poznatijeg kao petrinjski za što je Vlada kroz decentralizirana sredstva osigurala 4,4 milijuna eura, ostatak grad Zaprešić, a ujedno je obnovljen i Trg žrtava fašizma na kojem se zgrada nalazi, rekao je zaprešićki gradonačelnik Stjepan Turk.

Župan zagrebačke županije Stjepan Kožić rekao je da je dobivena konstrukcijski obnovljena, energetski učinkovita, sigurnija zgrada te napomenuo je da je Vlada za 126 projekat na području županije osigurala 51 milijun eura, među kojima je i Pučko otvoreno učilište. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan podsjetio je da je te potresne 2020. broj neriješenih predmeta bio 475.000, na kraju prošle godine 435.000 što je smanjenje u odnosu na 2024. tri posto. Prosječno trajanje svih sudskih postupaka je trenutno 126 dana, a parnica i trgovačkih predmeta 480 dana. Enorman je priljev predmeta na sudove, oko 1.300.000 godišnje, a sudaca i sutkinja je 1650 i to pokazuje pravu sliku stvari, rekao je.  Vezano uz ulaganje u infrastrukturu napomenuo je da se ulaže 400 milijuna eura, a najveći projekt je dovršenje, ove godine, faze 1 Trga pravde u Zagrebu gdje će biti smješteni Trgovački sud, Visoki trgovački sud, Upravni sud, Visoki upravni sud i drugo, dodao je. 

Organizacija sudbene vlasti je jedna od bitnih atributa vlasti jedinica lokalne samouprave, istaknuo je potpredsjednike Vlade i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te naglasio da je u postpotresnu obnovu do sada uloženo oko 4,3 milijarde eura, odnosno vrijednost devet peljeških mostova. Obnovljeno je oko 14.500 lokacija i gotovo 55.000 stambenih jedinica. Na području Zagrebačke županije obnova se privodi kraju i zajedno će uz Krapinsko-zagorsku i Karlovačku biti među prvima koje su je potpuno dovršile. Obnova zgrada javne namjene financirana je iz nekoliko izvora, jedan od njih je Fond solidarnosti iz kojeg je odobreno za područje Zagrebačke županije 1,3 milijarde eura kojima je financirano 1309 projekta od kojih je gotovo 1200 dovršeno, naveo je Bačić.

Odgovarajući na upite je li obnova mogla biti brža, rekao je kako se Vlada odlučili za protupotresnu konstrukcijsku obnovu koji je sigurniji, ali sporiji proces. Najavio je da će polovinom iduće godine biti dovršene sve zgrade javne namjene, a na području Petrinje i Siska te u donjogradskim četvrtima u Zagrebu do 2030.  Na području Zagrebačke županije ugovoreno je 147 projekata ukupne vrijednosti 166 milijuna eura koji su u visokoj fazi dovršenosti, dodao je Bačić.  Prigodnim riječima nazočnima se obratio i predsjednik Državnog sudbenog vijeća Darko Milković govoreći o radnim uvjetima sudaca i sudovima kao temeljima demokracije. 

Branko Bačić Zagrebačka županija

