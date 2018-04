Na satu smo bili kao bubice, a sa zvonom bismo postajali fakini

Na satu su bili kao bubice. Za vrijeme predavanja bila je potpuna tišina. A kad bi zvono oglasilo odmor, postali bi pravi fakini i zafrkanti.

Tko je od koga prepisivao?

Dobra atmosfera, puna šale, među maturantima koji su još 1953. završili Srednju tehničku školu, danas 1. tehničku školu Tesla, zadržala se do danas. Dokazalo je to njih 15 koliko ih se okupilo iz cijele generacije na 65. obljetnici mature. Ponovno su se 85-godišnjaci našli u školskim klupama u kojima su nekad sjedili, ali ovaj put glavna tema nisu bile djevojke, već prisjećanja na dane kada su koračali hodnicima škole. Pričalo se o tome tko je od koga prepisivao, kako oni koji su bili smješteni u učeničkom domu preko puta nisu mogli kasniti, o ljevaonici i stolariji u podrumu u kojem se odvijala praksa...

– Nekad se profesore puno više poštovalo, a i oni su zauzvrat poštovali nas – posvjedočili su bivši đaci današnjoj ravnateljici škole Ivanki Sluganović. Škola ove godine slavi 136. godišnjicu postojanja, iako su se tek 1947. uselili u sadašnju zgradu.

– Mi smo se upisali dvije godine kasnije i bili smo prva generacija četverogodišnjih elektrotehničara. To je zanimanje tada nosilo industriju – istaknuli su maturanti iz 1953. Prisjetili su se i onih koji su otišli zauvijek te onih do kojih nisu uspjeli doći, s obzirom na to da su školu pohađali učenici iz cijele bivše Jugoslavije. Neki su i ponosno istaknuli kako su baš oni u svojoj obitelji započeli tradiciju pohađanja Srednje tehničke škole, poput Franje Vidakovića kojemu je “Teslu” završila i kći, a sada je njezin maturant i unuk. Školu je pohađalo i tri generacije obitelji Ante Bajića.

Na glasu kao stroga

– Bila je na glasu kao stroga. Prvi je razred upisalo 180 učenika, a završilo ju je samo 80. Od tog broja, maturirala je samo jedna djevojka – kazao je Franjo Vidaković.

No, u nedostatku djevojaka brzo su se snašli; na plesu u auli najviše su se družili s plaznicama obližnje Učiteljske škole.