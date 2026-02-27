FOTO Spominju se kubure, prigušivači...Pogledajte arsenal oružja koji je zagrebačka policija pronašla kod dvojice muškaraca

Zbog sumnje na nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, zagrebačka policija je, u suradnji s kolegama iz Policijske uprave koprivničko-križevačke, dovršila kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca u dobi od 34 i 40 godina. Pretragom kuće na području Sesveta koju koristi 34-godišnjak, policija je pronašla i oduzela ručno izrađenu kuburu, prigušivač pucnja te dvije patrone za pušku, izvijestili su iz PUZ-a. Utvrđeno je da je osumnjičeni neovlašteno nabavio vatreno oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno.

Također, sumnja se da je osumnjičeni 40-godišnjak, neovlašteno nabavio vatreno oružje te ga skrivao u kući i radionici na području Kalnika. Policija je pretragom pronašla veći arsenal oružja. Oduzeli su mu dvije poluautomatske puške, od kojih jednu s optičkim ciljnikom i prigušivačem, ručno izrađenu kuburu, lovačku pušku, pištolj kalibra 7,65 mm, zračnu pušku, dva plinska pištolja, prigušivač pucnja, cijev za pušku te ukupno 330 komada streljiva raznih kalibara.

Tijekom postupanja, obojici osumnjičenika privremeno je oduzeto i zakonito posjedovano oružje, a protiv njih će biti pokrenut upravni postupak s ciljem trajnog oduzimanja. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičenici su predani pritvorskom nadzorniku, dok su kaznene prijave podnesene nadležnim državnim odvjetništvima.

Iz policije podsjećaju građane da je i dalje u tijeku akcija "Manje oružja – manje tragedija", kojom se potiče dragovoljna predaja ilegalnog oružja bez sankcija. Kampanja se provodi od 2007. godine s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja broja tragedija uzrokovanih vatrenim oružjem.