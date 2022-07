Na prometnom zagrebačkom križanju semafor zbunjuje vozače: 'Stati ili krenuti?'

Za polemiku u prometu ne treba puno. Ovaj put raspravu među Zagrepčanima izazvao je semafor na križanju dviju prometnih zagrebačkih ulica - Avenije Marina Držića i Branimirove ulice.

Na stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je fotografija semafora koji istovremeno ima upaljenu crvenu i zelenu strelicu udesno i ubrzo se povela rasprava što semofor zapravo dozvoljava, da se prođe kako kaže dopunska strelica ili da se čeka

Foto: Facebook Prometne zgode i nezgode

“Kakve polemike, ako sam išta u Zagrebu naučio je to da crveno ne postoji”, “Zapravo je vrlo jednostavno. Ali onaj tko ne zna bi mogao poginut ili nekoga ubiti”, “Možeš desno, a i ne moraš” "Should I stay or should I go", samo su neki od brojnih šaljivih komentara u toj grupi.