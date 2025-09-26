Naši Portali
SLAVI SE EUROPSKI DAN JEZIKA

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu otvoren Festival jezika: Sudjelovat će oko 800 studenata

Zgrada Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Luka Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Anamarija Grbin/Hina
26.09.2025.
u 14:15

Organizatori trećeg izdanja Festivala su Glavna uprava za pismeno prevođenje i Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj. Voditeljica Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević rekla je kako je činjenica da u Europskoj uniji postoje 24 službena jezika ponekad izazov, ali i bogatstvo.

Festival jezika, koji u proslavi Europskog dana jezika okuplja jezičare, književnike, nastavnike, kulturne institucije, veleposlanstva i brojne druge partnere iz Hrvatske i Europe, otvoren je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bogati cjelodnevni program donosi kratke tečajeve stranih jezika, escape roomove, kvizove, kulturne razglednice, predavanja, radionice i predstavljanje prevoditeljskih zanimanja, a sudjelovat će oko 800 studenata i srednjoškolaca iz cijele Hrvatske, studenti, profesori i prevoditelji.

"Ovaj je festival važan jer pokazuje da europska priča živi na hrvatskim sveučilištima, u zajednici, među studentima, ali je i prilika da je za susret s profesorima, veleposlanicima. To je Europa na djelu", poručila je. Prodekan Filozofskog fakulteta u Zagrebu Slađan Turković rekao je da je Filozofski fakultet, na kojem se izučava čitav niz tzv. velikih i malih jezika, jedan od najprikladnijih prostora za ovaj festival, a u njegovim mnogim dvoranama i učionicama odvijat će se raznovrsni programi posvećeni jezicima i posebnostima koje oni nose.

Po njegovim riječima, statistike pokazuju da su studenti tog fakulteta koji završe jezike lako zapošljavaju i vrlo su traženi na tržištu rada, unatoč tome što smo danas svi pred različitim izazovima, među ostalim i zbog umjetne inteligencije, kod koje treba znati kada stati.

Voditeljica mreže EUNIC Hrvatska Marina Chrystoph rekla je kako ta europska mreža organizacija na nacionalnoj razini koje se bave međunarodnim kulturnim odnosima oživljava kulturnu suradnju u više od 100 zemalja i putem mreže od 143 klastera. – Promičemo raznolikost europske kulture u Hrvatskoj, kao što je i ovaj festival proslava različitosti i jedinstva u Europi, jer dobivamo priliku slušati, učiti i dijeliti. Pozivam vas da zadržite radoznalost i danas naučite novi jezik, podijelite priču o vašem jeziku – napomenula je.

Ravnateljica Uprave za međunarodnu kulturnu suradnju i europske poslove Ministarstva kulture i medija Anja Jelavić rekla je kako u vrijeme kada je svijet povezaniji, ali ne i razumljiviji, jezik otvara vrata dubokom razumijevanju tuđe povijest i svjetonazora.

– U Hrvatskoj imamo bogatu tradiciju višejezičnosti, raznolikost je važna, a jezici su nositelji kolektivnog pamćenja, kulturnog nasljeđa i jedinstvenog pogleda na svijet. Kada govorimo više jezika ne prevodimo samo riječi nego i svjetove, a kada prevodimo knjige prevodimo misli, osjećaje kulturu i identitet – kazala je, podsjetivši na niz aktivnosti s tog područja koje Ministarstvo podupire.

Među današnjim događanjima Festivala su i kratki tečajevi jezika, talijanskog, češkog, njemačkog, portugalskog, poljskog, kulturne razglednice o Belgiji, Švedskoj, Ukrajini, Poljskoj, Irskoj, informacije o studiranju u Njemačkoj, radu prevoditeljskih službi europskih institucija.

Bit će tu i predavanja o grčkoj mitologiji te povezanosti jezika i percepcije, predstavljanja jezično-prevoditeljskih projekata, učeničkih radionica o jeziku i prevođenju frazema i lokalnih narječja te simulacija simultanog prevođenja u kabinama, kvizovi.
