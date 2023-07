Radovi u punom jeku: Na dva se dana zatvara i dio Bauerove, evo i oblizanih pravaca

U tijeku je obnova zgrade na uglu Bauerove i Vlaške, a zbog čega će danas od 8.30 do 17 sati, Bauerova ulica, na dijelu od Ulice Matka Laginje do Vlaške, biti zatvorena za sav promet. Na istom će dijelu Bauerova biti zatvorena i sutra od 7 do 17 sati, a oba će dana vrijediti slijedeći obilazni pravci:

Bauerova – Martićeva – Šubićeva – Kvaternikov trg,

Bauerova – Zvonimirova – Trg žrtava fašizma – Račkoga – Smičiklasova – Iblerov trg - Vlaška.

Iz Grada mole sugrađane da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.