FOOD TRUCK FESTIVAL

Na Britancu se i ove jeseni fino jede: U ponudi prirodni sladoledi, Nadine fritule, slasni burgeri...

Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
03.09.2025.
u 14:24

Zagrebački Britanac i ove je jeseni ugostio Food Truck festival te ponovno postao nezaobilazna gastro i glazbena postaja. Posjetitelji ondje mogu doći sve do 6. rujna, od 17 do 23 sata, i uživati u bogatoj ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu, raznim desertima, glazbenim nastupima i raznolikom zabavnom programu.

Na tom šarmantnom festivalu mogu se, među ostalim, pronaći posebna Vegeta jela nastala u suradnji s Burger & Beer Barom Mrav. Riječ je o sweet chili con carne kobasi, krainer kobasici u brioche torpedu s chili con carneom, guacamole umakom i Vegeta Sweet Chili začinom, kao i te vege smoked burger – brioche pecivu s vege burgerom, guacamole umakom, iceberg salatom, rajčicom, lukom, BBQ umakom i Vegeta Smoked začinom za okus pravog roštilja. Za slatkoljupce, tu su i ove godine Nadine fritule, u čijim sočnim fritulama i kreativni palačinkama vole najmlađi do onih koji uživaju u toplim okusima djetinjstva.

Na ovogodišnjem rujanskom izdanju Food Truck festivala premijerno sudjeluju Škartoc Ljubavi iz Međimurja, Farabuto iz Labina i Tutica sa svojim prirodnim sladoledima, a pridružuje im se i već dobro poznata postava – BBQ Hot Yard, Špizza i Churros truck. Detaljnije informacije dostupne su na društvenim mrežama manifestacije.
