Muzeji u pola cijene i besplatne šetnje: Zagreb obilježava Svjetski dan turizma

Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) i ove se godine pridružuje obilježavanju Svjetskog dana turizma u subotu kojim se na globalnoj razini ističe važnost turizma kao jedne od najdinamičnijih gospodarskih grana i pokretača kulturne razmjene, održivog razvoja i međunarodnog povezivanja.

Posebne pogodnosti i programi za Zagrepčane i njihove goste bit će dostupni za vikend, kada će svi zainteresirani moći: posjetiti atraktivne i neobične zagrebačke zbirke po cijeni ulaznice umanjenoj za 50%, u sklopu platforme Museums, maybe. U promotivnoj akciji sudjeluju: Cravaticum boutique muzej, Kuća karikature Oto Reisinger, Muzej čokolade, Muzej iluzija, Muzej mamurluka, Muzej nedovršene umjetnosti, Muzej Novog Vala, Muzej povijesti videoigara, Muzej putovanja, Muzej smijeha – HaHaHouse i Muzej zaboravljenih priča.

A možete i sudjelovati u besplatnim tematskim razgledima Zagreba: u subotu i nedjelju Zagrebačke vragolije i gostioničarske kronike, u 10:30 sati. Najljepše ljubavne priče grada Zagreba, u 16 sati te u nedjelju Zagrebački ringešpil i Zelena šetnja, oboje u 17 sati. – Zagreb se i ove godine uključuje u obilježavanje Svjetskog dana turizma s posebnim programima koji naš grad predstavljaju kao centar kulturnog turizma u RH, kroz drugačije, zanimljive i zabavne priče. Posebno mi je drago što kroz našu platformu Museums, maybe nastavljamo s isticanjem i promocijom zagrebačkih neobičnih i jedinstvenih zbirki, koje su postale prepoznatljiv dio turističke ponude grada. Pozivam sve sugrađane i posjetitelje da se pridruže otkrivanju ovih atrakcija i besplatnim razgledima. Ovom prilikom želim čestitati cijeloj turističkoj industriji Zagreba i Hrvatske naš dan te zahvaliti svima koji svojim radom i predanošću doprinose razvoju i prepoznatljivosti Zagreba – izjavila je Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba.

Podsjećamo, u subotu će se održati i Smjena straže Kravat pukovnije, a gradom će prošetati i likovi iz prošlosti. Za pojedine razglede obavezna je prijava putem SMS poruke do popunjenja grupa. Više informacija o svim programima dostupno je u Centrima za posjetitelje TZGZ-a ili na www.infozagreb.hr.