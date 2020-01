Maske su pale, Bandiću i partneri iz HDZ-a poručuju: Političari su ‘potrošna roba’

Svaki narod izabere predsjednika kojeg zaslužuje – tako je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić čestitao Zoranu Milanoviću na novoj poziciji, na kojoj ga, zapravo, ni u snu nije htio vidjeti. Ne voli se ta dvojka, kažu Bandićevi suradnici, otprilike otkako su se ugledali, a “službeno” od 2009., kad je na predsjedničkim izborima SDP, pod Milanovićevim vodstvom, podržao Ivu Josipovića, a ne gradonačelnika metropole pa su zbog toga raskrstili međusobne odnose.

Optužbe za kriminal

– Ja vam na Predsjedništvu SDP-a tražim da se izjasne svi oni koji se žele kandidirati za predsjednika države, da se o tome napravi anketa, pa da stranka podrži onoga s najviše glasova. Ja sam tada bio najpopularniji čovjek u SDP-u. To se nije stavilo na dnevni red, vidio sam kamo to ide i izašao iz stranke. Politički sam učio te ljude hodati, za rukicu ih vodio, ništa nisu naučili – objašnjavao je Bandić koji nije mogao vjerovati da bi ga baš ti koje je “učio hodati” mogli strpati u zatvor.

A druga je to stvar koju opasno zamjera Milanoviću jer, govore nam Bandićevi ljudi, uvjeren je da je upravo novi hrvatski predsjednik, kad je bio premijer, pokrenuo istrage protiv njega koje su mu “omogućile” boravak u Remetincu. I dok su tad Zagrepčani potpisivali peticije da im se “oslobodi najbolji gradonačelnik”, situacija je danas bitno drukčija. Liste s potpisima koje dobiva posljednjih dana nisu one koje bi mu odgovarale jer s njih se uglavnom traži njegova ostavka.

Prosvjed protiv Milana Bandića

Na dane izborne šutnje u prvom i drugom krugu održani su prosvjedi upravo protiv njega, znatan broj glasova na predsjedničkim izborima u prvom krugu otišao je Dariju Juričanu koji svakodnevno ukazuje na “gradonačelnikove koruptivne radnje”, u jeku kampanje iskrsnula je afera s adventskim kućicama, a nervoza u komunikaciji s novinarima prvom čovjeku metropole nikako nije pomogla. Narod, čini se, sve više misli da je upravo on taj gradonačelnik kojeg više ne zaslužuje. Otprilike isto na umu je i gradskoj oporbi, ali i partnerskom HDZ-u, u kojem ga smatraju djelomično krivim što njihova Kolinda Grabar-Kitarović ipak neće još pet godina provesti na Pantovčaku. Zagreb je, slažu se naši sugovornici, spreman na promjene.

– I to već dulje vrijeme. Promjene su bile blizu već na lokalnim izborima 2017. godine, ali zahvaljujući nekim vanjskim faktorima koji su se reflektirali na lokalne izbore, za dlaku su nam izmakle. Otpor građana postao je s vremenom sve veći i vidljiviji, što potvrđuju i posljednji prosvjedi protiv gradonačelnika Bandića. S druge strane, postupci i nastupi samog gradonačelnika potpuno su izmakli kontroli, od vrijeđanja novinara preko vrijeđanja zastupnika u Gradskoj skupštini pa sve do vrijeđanja samih građana grada Zagreba koji se građanskim inicijativama suprotstavljaju njegovoj samovolji, bilo da se radi o magnoliji na Trgu žrtava fašizma ili prosvjedu protiv zatvaranja kultnog kina Europa. Očiti kriminal koji gledamo vezano za Advent, “silovanje” generalnog urbanističkog plana (GUP), najskuplja žičara u Europi i poskupljenje odvoza otpada koje nas očekuje dovelo je do toga da je strpljenje građana na izmaku jer je gradonačelnik Bandić prevršio svaku mjeru – kazala je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, dok je Tomislav Tomašević iz platforme Zagreb je naš zaključio da se “već dulje vidi trend prema kojem Bandić gubi potporu”.

Europski izbori prošlog svibnja, kaže Tomašević, odličan su pokazatelj toga.

– U cijelom je Zagrebu Bandić tada dobio samo oko deset tisuća glasova, što je, primjerice, petina stanovnika jednog gradskog kvarta kao što je sjeverna Trešnjevka. A da gubi potporu, dokazuje i više od 30 tisuća primjedbi građana na zagrebački GUP u gluho doba ljeta. Dokazuju to i sve masovniji prosvjedi građana koje su organizirale udruge i inicijative protiv Bandića, a vjerujem da smo i mi, kao dio oporbe u Gradskoj skupštini, dali doprinos tom trendu koji će završiti najkasnije za 17 mjeseci krajem Bandićeve vlasti u Zagrebu – kaže nam Tomašević.

Da su upravo europski izbori bili prekretnica, smatra i Matej Mišić iz SDP-a.

– Zagreb je već tada pokazao da je spreman za promjenu jer su liste HDZ-a i stranke Milana Bandića tada zajedno dobile manje od 20 posto glasova birača koji su tada izašli na izbore. Istovremeno, lista SDP-a je samostalno dobila više glasova od HDZ-a i Milana Bandića zajedno – ističe ovaj SDP-ovac.

Očekivano, suprotnog je mišljenja Ivan Ćelić iz HDZ-a koji potrebu za promjenama pripisuje činjenici da je Bandić već dvadeset godina na vlasti.

Video: Rođendan Milana Bandića

– U životu se sve odvija u ciklusima, sve je promjenjivo, dugotrajnost donosi zamor i naviku, ali i potrebu za promjenama – kaže Ćelić, koji nam je probao pojasniti i zašto je u metropoli na prošlotjednim izborima kandidatkinja njegove stranke dobila čak 74 tisuća glasova manje od kandidata SDP-a.

Svaki izbori su specifični, kaže nam taj naš sugovornik.

– Na svakim izborima postoje i tzv. protestni birači među koje se definitivno ubraja i gotovo 90 tisuća glasova za Darija Juričana u prvom krugu predsjedničkih izbora, za koje pretpostavljamo da su u drugom krugu u većini otišli Zoranu Milanoviću koji je otvoreno kritizirao zagrebačkog gradonačelnika. S druge strane, logično je da u Zagrebu koji ima najviše stanovnika bude i najveća razlika u glasovima. Možda će grubo zvučati, ali političari su “potrošna roba” i nakon određenog vremena ljudi traže “novo lice” – govori nam Ćelić, kojeg pitamo i koliko je Kolindi Grabar-Kitarović Bandić u kampanji, zapravo, naštetio.

– Čini mi se da je previše naglašavana i pretjerano eksploatirana relacija predsjednice i gradonačelnika, osobito u njezinim interpretacijama odnosa koje, priznajem, i nisu bile najsretnije. Mudar političar trebao bi moći procijeniti učinke svoga djelovanja, ne samo kroz izrečeno i učinjeno, nego i kroz odjeke tih istih riječi i tog djelovanja. Percipiramo razumom, ali doživljaj percepcije prožet je i emocijama koje zasigurno nisu racionalne – diplomatski nam je to objasnio HDZ-ovac, dok SDP ne skriva činjenicu da Bandićevu potporu ne bi htjeli. Kako kaže Matej Mišić iz te stranke, zagrebački gradonačelnik “zbog lošeg upravljanja gradom teško da ikome može pomoći u kandidaturi”.

– Sjetimo se da je samo za vrijeme kampanje gradonačelnik zadužio građane za više od pola milijarde kuna za izgradnju najskuplje žičare u Europi i netransparentno dodjeljivao kućice za organizaciju Adventa, a još uvijek je aktualno i neizvjesno pitanje oko izmjena GUP-a protiv kojeg je cijela stručna javnost i veliki broj građana. Te afere, kao i sve druge štetne odluke koje su donesene u ovom mandatu sigurno nisu pomogle kandidatkinji gradonačelnikove stranke za predsjednicu Republike. Istovremeno nemojmo zaboraviti ni sve gafove predsjednice u kampanji, kao i na mandat u kojem je degradirala funkciju predsjednice Republike Hrvatske – rekao je Mišić.

Da joj Bandić nije pomogao, ali “si je sama kriva”, kaže, pak, Anka Mrak Taritaš iz GLAS-a.

– Postoji ona stara izreka “s kim si, takav si”. Svakome razumnom je jasno da vam društvo s višestrukim USKOK-ovim optuženikom ne može služiti na čast. Predsjednica Grabar-Kitarović okružila se lošim društvom, a Milan Bandić je samo jedan od njih. Sigurno da je to revoltiralo građane Zagreba koji su na ovim izborima pokazali što misle o gđi Grabar-Kitarović i o Milanu Bandiću – rekla je Mrak Taritaš.

Da si je predsjednica sama “presudila”, misli i Tomislav Tomašević.

– Sama si je naštetila kad se tako vidljivo povezala s njim u kampanji iako je postao simbol korupcije u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj. Mnogi Škorini birači, koji bi inače glasali za HDZ, zamjerili su im, među ostalim stvarima, koaliciju s Bandićem na nacionalnoj i gradskoj razini. Skupi su joj bili ti kolači – kaže Tomašević, dok Matej Mišić dodaje kako Zoran Milanović kolače “sigurno neće pripremati, a ni pjevati na rođendanu gradonačelnika”. A kako će dvojac Bandić-Milanović surađivati? Taj SDP-ovac kaže, pa nema za to ni potrebe.

Juričan ispred Holdinga

– S obzirom na to da ovlasti gradonačelnika i predsjednika Republike nemaju puno dodirnih točaka, ne vidim da će biti puno potrebe za suradnjom, ali u dijelu gdje se ipak pojavi ta potreba, siguran sam da će predsjednik postupiti u najboljem interesu svih građana Zagreba i Hrvatske – govori Mišić, a Mrak Taritaš ističe da Bandić i Milanović “sigurno neće surađivati na način na koji je to činila Grabar-Kitarović”.

– I ne treba. Milanović će kao predsjednik znati naći način na koji će pokazati brigu o Zagrebu kao glavnom gradu i njegovim građanima bez jeftinog populizma i estradizacije. Osim toga, suradnja predsjednika Republike i vodećih ljudi lokalne i regionalne samouprave više je protokolarne naravi i mislim da će Milanović u toj suradnji znati pronaći pravu mjeru. O tome što misli o načinu vladavine Milana Bandića, Zoran Milanović jasno je rekao više puta i sigurna sam da neće relativizirati korupciju kojoj svjedočimo iz dana u dan – kaže predsjednica GLAS-a.

U HDZ-u pak u suradnju ne sumnjaju.

– Politika je umijeće mogućega. Milan Bandić vrlo je iskusan političar, htjeli mi to priznati ili ne, i unatoč njihovoj prošlosti, unutar SDP-a i izvan njega, vjerujem u dijalog – kaže Ivan Ćelić pa dodaje kako suradnja između gradonačelnika Zagreba i predsjednika Hrvatske, “ma kako se oni zvali”, mora postojati “jer i jedan i drugi su izabrani da budu u službi građana ove zemlje”. Kako kaže HDZ-ovac Ćelić, zrelost političara ogleda se u sposobnosti nadilaženja osobnih animoziteta, različitosti i uvredljivih kvalifikacija “u korist dobrobiti ljudi koje zastupate i zbog kojih i jeste na određenoj funkciji”.

Ujedinjena oporba

A hoće li ljudi i na lokalnim izborima 2021. odlučiti da će ih i u sedmom mandatu zastupati Milan Bandić, u oporbi baš i ne vjeruju. Slažu se da bi neriješeni komunalni problemi, megalomanski te preskupi infrastrukturni projekti, a i nedostatak onih ključnih, kao i afere koje u stopu u posljednje vrijeme prate zagrebačkog gradonačelnika mogle biti za njega kobne. Čak i Bandićev skupštinski i saborski partner HDZ “zaključuje da su ljudi sve više nezadovoljni”.

– Kada nešto nije dobro i kada se to neprestano javno i medijski ponavlja, onda se nezadovoljstva projiciraju u glavne kreatore politika kojima ste nezadovoljni – kaže Ivan Ćelić kojeg pitamo ima li njegova stranka možda kandidata za sljedećeg gradonačelnika. Imat će, kaže Ćelić.

– Proteklih nekoliko izbornih ciklusa HDZ je, najčešće uz preporuke s nacionalne razine, određivao kandidata u “5 do 12”, i to nije dobro. Vjerujem da ćemo, nakon održavanja skorih unutarstranačkih izbora u našoj stranci, već do ljeta imati osobu koju ćemo izabrati da bude HDZ-ov kandidat za gradonačelnicu ili gradonačelnika Zagreba – kaže Ćelić.

Zajednički pak kandidat oporbe, kaže Anka Mrak Taritaš, ključan je za pobjedu aktualnog gradonačelnika na lokalnim izborima.

– Bandića se može pobijediti isključivo okupljanjem svih oporbenih snaga u Zagrebu. Oporba mora imati zajedničkog kandidata, ma tko to bio, a koji će imati najviše šanse pobijediti.

Potrebno je zatomiti taštine, ostaviti ih po strani jer jedino tako možemo konkurirati mašineriji koju je Bandić godinama stvarao. Alternativa takvom zajedničkom nastupu oporbe još su četiri godine Milana Bandića – kaže GLAS-ovka Mrak Taritaš, dok Tomašević iz Zagreb je naš ističe da je, uz oporbu, ključan i narod. Za pobijediti Bandića, govori Tomašević, treba nastaviti “pritiskati”.

– Daljnji prosvjedi građana, daljnja kritika struke i daljnji pritisak oporbe u Gradskoj skupštini koja koordinirano razotkriva Bandićeve muljaže. Vjerujem da će to mobilizirati građane da u većem broju izađu na sljedeće izbore i da se Bandića makne s vlasti – kaže Tomašević. Matej Mišić iz SDP-a ističe i koliko je važna sama izlaznost na izbore.

– Na posljednjim lokalnim izborima u Zagrebu 60 posto, odnosno više od 400 tisuća ljudi nije izašlo na izbore, a gradonačelnik je pobijedio za samo 16 tisuća glasova. Vjerujem da će na sljedećim izborima, zbog svih događaja posljednje tri godine, građani biti puno motiviraniji i time osigurati nužne promjene u Zagrebu – kaže Mišić, dok suradnici gradonačelnika govore kako se zanositi ne treba.

“Kao mačka je naš Milan”, govore nam, aludirajući na navodnih devet života te životinje. Nisu ni posve u krivu jer “preživio” je Bandić svašta. Da osvoji po još jedan mandat, nije ga spriječila ni prometna nesreća koju je skrivio pod utjecajem alkohola, ni boravak u Remetincu, kao ni optužnice USKOK-a koje ima na plećima. S druge strane, nikad se dosad nije osjetilo ovakvo, gotovo opipljivo nezadovoljstvo metropole.

Milan Bandić sa suradnicima obišao lokaciju nekadašnjeg DIOKI-a