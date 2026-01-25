Naši Portali
TRAJNA OZLJEDA VIDA

Kako su maloljetnici oslijepili zbog lasera? 'Nekada je dovoljna jedna milisekunda, djeca nisu bila svjesna'

Pixabay/ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
25.01.2026.
u 21:30

Laser im je bio poklon za rođendan, kupljen online. Takvi proizvodi dostupni su gotovo na svim platformama za prodaju, a u ovom slučaju oznaka lasera nije odgovarala nijednoj važećoj međunarodnoj klasifikaciji.

U sekundi su šibice i plastika dovoljni da se zapale, a toliko je bilo dovoljno da laser ove snage trajno ošteti vid dvoje djece, 12 i 13 godina. U zagrebačku bolnicu Sveti Duh stigli su u razmaku od samo pet dana s istom vrstom ozljede.

“To su mlađi tinejdžeri koji su iz znatiželje uzeli laser koji se nalazio u kući koji je bio kupljen putem interneta. Laserska zraka ne boli, dijete nije bilo svjesno i zbog toga nije vjerovalo da bi se nešto moglo dogoditi ako pogleda kako laserska zraka izgleda”, kaže Mirjana Bjeloš, voditeljica Referentnog centra MIZ-a za dječju oftalmologiju i strabizam pri KB Sveti Duh.

Koliko je potrebno vremena da laser trajno ošteti oko? “Ovisi o snazi lasera, kod onih manje snažnih dovoljna je jedna sekunda, a kod onih snažnijih dovoljna je i milisekunda. Ovi su bili jačine čak 100 miliwata i zelene zrake, koja je za vid opasnija od crvene. I koja je odmah oštetila mrežnicu oka.”

“Ovi konkretno laseri su bili jako velike snage, to je bila snaga koja se koristi u našoj medicinskoj struci u oftalmologiji u terapijske svrhe. Mrežnica oka je onaj dio gdje se prvo formira slika koju naše oko vidi i praktički sve one ozljede koje nastanu na mrežnici, medicina danas, nažalost, ne zna popraviti”, pojašnjava Bjeloš.

Djeca su, nažalost, trajno izgubila vid na jedno oko. Laser im je bio poklon za rođendan, kupljen online. Takvi proizvodi dostupni su gotovo na svim platformama za prodaju, a u ovom slučaju oznaka lasera nije odgovarala nijednoj važećoj međunarodnoj klasifikaciji, piše Net.hr.

“Ovdje imamo oznake koje zapravo ljudi ni ne prepoznaju, različite oznake za različite svrhe. Dio tih oznaka se odnosi na sigurnost. Dio ovih proizvoda ima lažne oznake, a dio ima legalne, prave oznake, ali svrha nije za to što ljudi kupuju”, upozorava Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti te apelira na roditelje: “Moramo danas uvesti što je moguće više opreza kada kupujemo nešto. Često kupujemo nešto što može biti lažno, s lažnim oznakama, moramo se fokusirati na to otkud to dolazi. I kad kupujemo nešto djeci moramo povećati oprez - paziti što im dajemo jer u osnovi to može biti legalno na tržištu, ali opasno za djecu.”

Doktorica Bjeloš savjetuje roditeljima da, ako im je neka oznaka na proizvodu sumnjiva, bolje takvu igračku, ne samo laser, ne daju djeci. “Svi laseri čija je snaga veća od jednog milivata mogu uzrokovati ako se upere direktno u oko trajno oštećenje vida”, dodaje Bjeloš. Posljedice takvih ozljeda, nažalost, traju do kraja života.

online kupnja bolnica vid djeca Laser

Komentara 1

MK
mario.keca2
22:02 25.01.2026.

Pametni roditelji kupuju svojoj djeci plinske pištolje, lasere, tko zna što još sve ne! Zato su svi drugi koji im ukazuju na štetnost takvog ponašanja djecomrsci! Glavno da vi volite svoju djecu, kako bi mogli izgubiti oko ili nešto drugo! Tko nema u glavi, nikada neće niti imati!

