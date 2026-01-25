Drama kod Zagreba: Pokušao pregaziti policajca, on morao pucati. Opkolili ga u kući

Policijska uprava zagrebačka noćas oko 2 sata zaprimila je dojavu da se u iz smjera Dugog Sela prema zapadu kreće osobni automobil marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka čiji vozač krivuda po cesti te je najvjerojatnije pod utjecajem alkohola. Nakon takve informacije policijski službenik uočio je vozilo koje se dovodi u vezu s dojavom. "Krenuo je za njim u namjeri njegova zaustavljanja, no vozač se oglušio i dao u bijeg iako mu je jasnim uključenim svjetlosnim i zvučnim signalima na policijskom vozilu na taj način dana naredba da se zaustavi", javlja policija. Dodaju kako je u dva navrata načinom vožnje doveo u opasnost policijskog službenika u službenom vozilu. Dolaskom na područje Sesveta, uključila se još jedna ophodnja s ciljem sigurnog zaustavljanja navedenog vozača.



"Dolaskom do Ulice Ive Politea u Sesvetama vozač se zaustavio na parkiralištu poduzeća, nakon čega mu je policijski službenik službenim vozilom prepriječio put, izašao iz vozila i krenuo prema njemu kako bi ga uhitio. Osumnjičeni u tom trenutku pokreće vozilo i kreće prema policijskom službeniku kako bi ga udario i nastavio bijeg. Policijski službenik radi zaštite svog života baca se na tlo te uporabljuje sredstva prisile odnosno iz službenog vatrenog oružja ispaljuje dva hica u smjeru prednjih pneumatika", opisuje policija dramu.



Druga ophodnja koja se u Sesvetama priključila navedenom policijskom službeniku nakon toga kreću za vozačem u bijegu te uočavaju da se zaustavio u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama i pobjegao u obližnju kuću. S obzirom na ozbiljnost cijelog događaja, planirano se pristupilo stavljanjem navedene kuće pod nadzor te je oko 6.10 sati muškarac uhićen i priveden u službene prostorije policije gdje je utvrđeno da se radi o 33-godišnjaku.



Očevidom rukovodi Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu te je kriminalističko istraživanje u tijeku.