Kaos u bolnici: Pijana pacijentica fizički napala liječnika na hitnom prijemu na Svetom Duhu

Noćna smjena na objedinjenom hitnom prijemu Kliničke bolnice Sveti Duh u Zagrebu u subotu navečer ponovno je ogolila problem nasilja nad zdravstvenim djelatnicima, s kojim se liječnici i medicinsko osoblje sve češće suočavaju.

Prema policijskom izvješću, oko 21:10 sati 54-godišnja pacijentica najprije je verbalno, a zatim i fizički napala 32-godišnjeg liječnika, pokušavajući ga spriječiti u obavljanju posla. U incident se uključio i 29-godišnji kolega koji mu je priskočio u pomoć te su zajedno zadržali pacijenticu do dolaska policije. Napadnuti liječnik pritom je zadobio lakše tjelesne ozljede, a liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja. Policija je, neslužbeno, utvrdila i da je žena imala povišenu koncentraciju alkohola u krvi.

Ipak, policijska intervencija bila je tek završni čin događaja koji je, prema pouzdanim izvorima iz KB-a Sveti Duh, trajao gotovo pola sata i pokazao s kakvim se pritiscima zdravstveni djelatnici suočavaju tijekom svakodnevnog rada, piše Jutarnji list.

Pacijentica je na hitni prijem stigla 24. siječnja 2026. oko 21:02 sata, žaleći se na bolove u lijevoj ruci koje, prema vlastitim navodima, osjeća već godinu dana. Pregledana je desetak minuta kasnije, praktički bez čekanja. Tri dana ranije bila je na pregledu kod subspecijalista plastične kirurgije nakon opsežne dijagnostičke obrade. Kako joj tada, prema njezinim riječima, nitko nije protumačio nalaz magnetske rezonancije, u bolnicu je došla s ciljem da joj se nalaz odmah očita i da zatraži daljnju hitnu obradu.

"Ja sam samo došla očitati j****i CD. Očitajte mi taj CD", inzistirala je pacijentica, dok je liječnica u ambulanti uzimala anamnezu. Ubrzo je započela s vrijeđanjem osoblja, obraćajući se liječnicima riječima: "Što vam je s mozgom? Jesi li uopće doktor? Nisi zaslužila diplomu!" Uslijedile su i nove uvrede: "Vi ste idioti! Vi ne znate liječiti!"

Unatoč višestrukim pokušajima liječnika da joj objasne kako se magnetska rezonancija ne može očitati odmah, osobito tijekom noćne smjene, te da za to ne postoji hitna indikacija, pacijentica nije smirila ponašanje. Razgovor je pratio i dežurni kirurg iz susjedne ambulante koji se uključio kako bi pomogao mlađoj kolegici. Mirno joj je pojasnio da je dijagnostička obrada već učinjena i da nema potrebe za hitnim kirurškim zahvatom, pokušavši joj uručiti nalaz.

U tom trenutku situacija je eskalirala. Liječnici su se pokušali povući u susjednu ambulantu, no pacijentica ih je slijedila nastavljajući s uvredama. Povišenim tonom poručila je: "Vi imate Hipokratovu zakletvu koju ne poštujete, vi samo trčite za novcem! Ne zanima me što vi kažete, ja ću vas sve prijaviti!" Napustivši ambulantu, hodnikom je glasno negodovala da liječnici "neće ništa napraviti" i da će ona "uzeti stvar u svoje ruke". Na zamolbu da napusti prostor hitnog prijema odgovorila je: "Neću ja tebe slušati, ti si budala!"

Zbog agresivnog ponašanja, vrijeđanja i ometanja rada osoblja, liječnik je u 21:31 sat pozvao policiju. No ni tada se situacija nije smirila. Kulminacija se dogodila kada je pacijentica ponovno ušla u ambulantu u kojoj je liječnik sjedio te mu se obratila riječima: "Govno jedno!" Liječnik se na to nasmijao, nakon čega je uslijedila nova reakcija pacijentice: "Što se ti meni smiješ?" Zatim ga je ošamarila, zadavši mu udarac otvorenim dlanom u lijevu stranu lica, pri čemu su mu naočale pale na pod.

Liječnik je reagirao isključivo obrambeno, uhvativši je za zapešće kako bi spriječio daljnji napad. U pomoć mu je pritekao tehničar te su zajedno zadržali pacijenticu do dolaska policije.

Po dolasku, policija je uzela iskaze svih sudionika. Trijažna sestra potvrdila je da je riječ o agresivnoj osobi koja već dulje vrijeme obilazi zdravstvene ustanove zbog kroničnih bolova. Iz policijskog izvješća proizlazi i da je pacijentica u trenutku incidenta, neslužbeno, imala više od 0,5 promila alkohola u krvi. Žena je uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje.