Likovnim instalacijama Gajničani pokazali što bi voljeli vidjeti u svom kvartu

Neke su ideje bile realne - poput roštilja i ležaljki za plažu, a druge su bile više maštovite: vodena platforma, atletska staza, povrnjak za najmanje, staklenik za egzotično bilje... No, svi su mogli sebi pustiti mašti na volju i zamisliti kakav bi sadržaj jednog dana htjeli vidjeti u Parku 101. brigade u Gajnicama, glavnom kvartovskom okupljalištu.

A te ideje, pretvorene u "život" u obliku kartonskih izreza, jučer su bile izložene po cijelom parku, a sve to dio je dvodnevnog kvartovskog druženja kojem je cilj bio pokazati kako je park dio života, kao i što se sve ondje može i nadodati. Događaj kojem su pristutvovala gotovo sva djeca i njihvi roditelji iz Gajnica organizirao je Otvoreni likovni pogon, a dio je programa Laboratorij Gajnice, kojeg vodi Maša Štrbac.Ona nam je ispričala kako je točno tekao ovaj zanimljiv dvodnevni kvartovski događaj.

- Umjetnica i krajobrazna arhitektica Valentina Marđetko ilustrirala je želje Gajničana kakav bi sadržaj htjeli u parku i te crteže prvog dana donijela da građani mogu to zajednički obojati. Mislili smo da ćemo imati materijala za cijeli dan ali do 15 sati svi su kartoni već bili obojani. Pa smo brže bolje donosili još kartona, djeca u onda od kuće donosili i svoje neke materijale. Bilo je super - veselo nam prepričava M. Štrbac kako je to sve izgledalo. Događaj je, kaže, namijenjen bio stanovnicima svih uzrasta, no na kraju su sudjelovala uglavnom djeca.

- I na kraju se to pretvorilo u jednu veliku umjetničku radionicu - kaže Štrbac. Istovremeno s likovnom, održavala se i plesna radionica koju je vodila Una Štalcar-Furač. I ona je, nadodaje Štrbac, trebala obuhvatiti ljude svih dobi no opet su sudjelovala uglavnom samo djeca.

Foto: Maša Štrbac

- Ali bilo je zabavno - objašnjava Štrbac. Drugi dan obojani kartonski izrezi bili su postavljeni po cijelom parku, a cilj je bio otvoriti diskusiju među stanovnicima kvarta o tome što je parku, ali i naselju općenito, najviše potrebno od sadržaja.

- I ustanovili smo da im je najviše fali prostor za rekreaciju, poput atletske staze i igrališta - kaže M. Štrbac.

No, u svakom slučaju, cijele Gajnice ovog su se vikenda dobro zabavile, dok su djeca posebno bila najkreativnija, kako plesom, tako i kroz umjetnost.