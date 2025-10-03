Naši Portali
112. trgovina u Hrvatskoj, 19. u Zagrebu

Lidl otvorio novu trgovinu u zagrebačkom Središću

Lidl
Foto: Lidl
VL
Autor
Vecernji.hr
03.10.2025.
u 09:57

Trgovački lanac Lidl Hrvatska jučer je svečano otvorio novu trgovinu u zagrebačkom Središću, na adresi Julija Knifera 10. Time je Lidl dosegao brojku od 112 trgovina u Hrvatskoj, nastavljajući sustavno širiti svoju prodajnu mrežu.

Nova trgovina prostire se na 1.170 m² prodajnog prostora i smještena je u sklopu poslovno-stambenog kompleksa Museum Residences – Projekt Središće, neposredno uz Aveniju Većeslava Holjevca. Objekt uključuje garažni prostor sa 80 parkirnih mjesta, koji su besplatni za kupce Lidla. Unutar trgovine nalaze se samonaplatne blagajne koje omogućuju bržu i jednostavniju kupnju, pružajući kupcima moderan i praktičan doživljaj. Trgovina u Središću je 19. po redu Lidl u Zagrebu.

Lidl
Foto: Lidl

Regionalni voditelj prodaje, Branimir Anić, i voditeljica prodaje, Ivana Stepić, nazočili su ceremoniji otvorenja, čime su simbolično obilježili početak rada nove trgovine. Tijekom razdoblja otvorenja, kupci su imali mogućnost iskoristiti posebne promotivne ponude i popuste na pažljivo odabrane artikle.

Lidl
Foto: Lidl

Kao znak podrške lokalnoj zajednici, Lidl je ovim prigodom donirao 1.500 eura Dječjem vrtiću Središće – područnom objektu DV Zapruđe, čime nastavlja tradiciju društveno odgovornih aktivnosti uz otvorenje novih objekata. 

Trgovina u zagrebačkom Središću, na adresi Julija Knifera 10, radi svakodnevno, od ponedjeljka do nedjelje, u vremenu od 8 do 21 h. 

Lidl
Foto: Lidl

Ključne riječi
Lidl

