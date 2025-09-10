Kvar na naponskoj mreži u Dubravi: Umjesto linija 4 i 11 voze autobusi

Zbog kvara na naponskoj mreži u Ulici Dubrava, došlo je do prekida tramvajskog prometa na relaciji Dubrava – Dubec. Umjesto tramvaja, putnike na toj dionici trenutno prevoze autobusi. Zastoj je izazvao i poremećaje u prometovanju tramvajskih linija 4 i 11, koje u ovom trenutku ne dolaze, dok putnici čekaju.