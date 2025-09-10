Naši Portali
OBUSTAVLJEN TRAMVAJSKI PROMET

Kvar na naponskoj mreži u Dubravi: Umjesto linija 4 i 11 voze autobusi

Zagreb: U prometu već deset novih niskopodnih tramvaja
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.09.2025.
u 17:43

Zbog kvara na naponskoj mreži u Ulici Dubrava, došlo je do prekida tramvajskog prometa na relaciji Dubrava – Dubec. Umjesto tramvaja, putnike na toj dionici trenutno prevoze autobusi. Zastoj je izazvao i poremećaje u prometovanju tramvajskih linija 4 i 11, koje u ovom trenutku ne dolaze, dok putnici čekaju.

