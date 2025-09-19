KUF ulazi u završnicu: U Središće dolazi žongler Fabrizio Solinas, na rasporedu i cirkuske radionice

Nakon svečanog otvorenja na Rokovom perivoju s premijerom predstave "Vrana bez gnijezda" te vikenda ispunjenih cirkuskim radionicama, predstavama i glazbom u Cvjetnom naselju i Staglišću, Kulturan ulični festival (KUF) ulazi u završna dva vikenda ovogodišnjeg rujanskog putovanja po zagrebačkim četvrtima.

Treći vikend festivala održava se u Središću, sutra i prekosutra, na platou u Ulici Ksenije Kantoci. Posjetitelji će moći sudjelovati u cirkuskim radionicama, pogledati dvije cirkuske predstave i uživati u glazbenom nastupu sastava Šarijanata. Posebnost ovog vikenda je dolazak jedinog inozemnog gosta, talijansko-francuskog žonglera Fabrizija Solinasa, koji će izvesti svoju hvaljenu predstavu Little Garden.

Program sutra započinje radionicama Cirkorama u 17 sati, nastavlja se predstavom Little Garden u 18 sati, a dan zaključuje glazbeni performans Šarijanate u 19 sati. U nedjelju 21. rujna posjetitelji će ponovno moći sudjelovati u radionicama Cirkorama u 17 sati, nakon čega slijedi predstava O ne! Kabare u 18 sati.

Završni vikend festivala održat će se u Folnegovićevom naselju, 27. i 28. rujna, na platou kod Knjižnice I. B. Mažuranić. KUF će zaključiti ovogodišnje putovanje predstavama Bivak u izvedbi Cirk Pozora i Triko Cirkus Teatra te Las Calaveras u izvedbi Cirkulture i LOOP Cirkusa. U subotu 27. rujna program počinje radionicama Cirkorama u 17 sati, nakon kojih slijedi predstava Bivak u 18 sati, dok će u nedjelju 28. rujna radionice voditi Cirkultura i LOOP Cirkus od 17 sati, a dan će završiti izvedbom Los Calaveras u 19 sati.

Kulturan ulični festival već sedmu godinu zaredom donosi umjetnost u gradske kvartove gdje je ona rijetko prisutna ili gotovo nedostupna. Festival je ekološki osviješten; dolazi s jednim vozilom, vlastitim tribinama, razglasom i rasvjetom na baterije te ne ostavlja otpad. Posjetitelji mogu uživati isključivo u kulturi i umjetnosti namijenjenoj svim generacijama.

Ovogodišnje izdanje realizira se u suradnji s dramskim studijem Doza Drame, a polaznice studija, nakon dvije godine žiriranja, preuzele su ulogu novinarki koje prikupljaju materijal za radio emisiju o Kulturnom uličnom festivalu, objavljenu na internetskom Kulturnom radiju.

Bez obzira dolazite li iz kvartova domaćina ili drugih dijelova grada, svi su pozvani da se priključe besplatnim zabavnim, edukativnim i angažiranim cirkuskim uličnim predstavama, a umjetnike mogu podržati dobrovoljnom donacijom u šešir. Kulturan ulični festival organizira Cirkorama u suradnji s Dozom Drame, uz sufinanciranje Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo te Zaklade Kultura nova.